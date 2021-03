Que farei eu com todo este poder?

É um solitário no meio da multidão. Marcelo Rebelo de Sousa consegue estar rodeado de milhares de pessoas, tirar centenas de selfies, beijar dezenas de velhinhas, e ainda assim permanecer fechado no seu mundo, a dialogar consigo próprio, ao mesmo tempo que faz amável conversa de circunstância com todos aqueles que o rodeiam. Não se trata de qualquer espécie de hipocrisia, note-se. Marcelo é genuíno nos seus afectos, na sua preocupação com os outros e no seu voluntarismo cristão – que foi, de longe, o que de melhor teve o seu primeiro mandato. Mas, em certa medida, ele é como um lorde britânico de velha cepa: coloca-se ao serviço do povo porque tem absoluta consciência de estar acima dele.