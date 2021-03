PSD empurra Rui Rio para a Câmara do Porto

Um pouco à boleia da escolha de Carlos Moedas para a Câmara de Lisboa, o partido no Porto reclama do presidente do PSD um nome forte para candidatar à segunda autarquia do país. “No Porto, Rui Rio terá de ter o mesmo empenho que teve em relação à solução que encontrou para Lisboa”, defende o social-democrata Luís Osório, um dos subscritores de uma carta dirigida ao presidente da concelhia (em Janeiro) que defendia uma frente de direita alargada para o Porto da qual fizesse parte o movimento independente de Rui Moreira.