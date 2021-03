PS, PAN e direita chumbam projecto do PCP para reposição das freguesias

Comunistas e também os bloquistas queriam que a reversão do mapa administrativo de Miguel Relvas fosse feita ainda este ano, a tempo das autárquicas do Outono.

Com os votos contra do PS, PSD, CDS, PAN, Chega e Iniciativa Liberal, o Parlamento chumbou nesta quinta-feira à tarde o projecto de lei do PCP que previa a reposição das freguesias extintas pelo Governo de Pedro Passos Coelho. A deputada Cristina Rodrigues absteve-se enquanto PCP, Bloco, PEV e Joacine Katar Moreira votaram a favor.