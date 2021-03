Desconfinamento: cabeleireiros e livrarias abrem na segunda-feira, dia 15

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, esta quinta-feira, após reunião do Conselho de Ministro.

O calendário de desconfinamento inicia-se a 15 de Março, segunda-feira, e prolonga-se até 3 de Maio.

Na próxima segunda-feira, reabrem:

Creches, pré-escolar e 1.º ciclo

Comércio ao postigo

Cabeleireiros, manicures e similares

Livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária

Bibliotecas e arquivos

O Conselho de Ministros reuniu-se esta quinta-feira para aprovar o plano do Governo de desconfinamento do país.

O plano foi apresentado pelo primeiro-ministro, em conferência de imprensa, no final da reunião do Governo, após a Assembleia da Republica aprovar a proposta de decreto presidencial para a renovação do estado de emergência a partir de 17 de Março. É a 13.ª declaração de estado de emergência.

A reabertura das creches e dos estabelecimentos do pré-escolar no início da próxima semana já era esperada. Num comunicado conjunto dos ministérios da Educação, do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social, visando preparar essa abertura, o Governo adiantou que irá realizar testagem para a covid-19 “em todos os estabelecimentos de ensino e de apoio à infância”, visando um regresso “mais seguro” às aulas presenciais.

Os cabeleireiros e espaços de estética e beleza foram obrigados a fechar portas a 15 de Janeiro no âmbito das medidas de confinamento para travar o avanço da pandemia. Alguns chegaram a fechar ainda antes, por falta de clientes. Outros, apesar das restrições impostas, continuam a trabalhar.