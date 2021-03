Até 14 de Fevereiro, portugueses passaram mais 28% do seu tempo em casa e menos 63% no trabalho

O Relatório sobre a aplicação da Declaração do Estado de Emergência, referente ao período entre 31 de Janeiro e 14 de Fevereiro, que será debatido pelos deputados apenas a 25 de Março, já deu entrada na Assembleia da República e revela que, entre essas datas, os portugueses passaram mais 28% do tempo em casa e menos 63% no local de trabalho. Os dados sobre mobilidade são fornecidos pela Google e mostram ainda uma quebra de 62% na afluência aos espaços de retalho e lazer e de 15% no caso das mercearias e farmácias.

Durante este período, não houve alterações às regras em vigor, mantendo-se o encerramento dos estabelecimentos comerciais às 20h nos dias úteis e às 13h nos fins-de-semanas e feriados (salvo os estabelecimentos do comércio de retalho alimentar, os quais poderiam encerrar apenas às 17h) e a proibição de circulação entre sexta à noite segunda-feira de madrugada. Manteve-se ainda a reposição do controlo de pessoas nas fronteiras (com excepção de alguns pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre) e a suspensão da circulação ferroviária transfronteiriça e do transporte fluvial.

Eis alguns dos dados relevantes compilados pela Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência, coordenada pelo ministro da Administração Interna.

Mais tempo em casa, menos no trabalho

No período de vigência do anterior estado de emergência, cujos dados foram agora vertidos para um relatório, verificou-se “um prolongamento da fase de desaceleração da actividade económica do ponto de vista da procura agregada​”. Isso mesmo é demonstrado pelos dados de mobilidade fornecidos pela Google que mostram uma “quebra de 62% na afluência aos espaços de retalho e lazer e de 15% no caso das mercearias e farmácias”. De acordo com os relatores, esta descida está sobretudo relacionada com as medidas de confinamento, uma vez que os mesmos dados indicam “uma subida em 28% do tempo passado pelos portugueses nas suas residências e uma descida de 63% do tempo passado no local de trabalho”. Os valores são estimados tendo por base um período de referência pré-pandémico.

O dia mais negro: 27 de Janeiro

Entre 31 de Janeiro e 14 de Fevereiro, foram notificados, em média, 4436 casos de infecção por dia. Este número confirma a tendência de redução dos contágios que vinha sendo notada desde que foram notificados 34.957 casos (relativos à semana entre 28 de Dezembro de 2020 a 3 de Janeiro de 2021). Foi nesse período também que se registou o dia mais negro desde o início da pandemia: 27 de Janeiro (16.432 casos contágios notificados). Os casos em internamento hospitalar também desceram significativamente (menos 2037, dos quais 81 em unidades de cuidados intensivos).

Taxa de letalidade: 2%

A 14 de Fevereiro, registava-se um total de 15.411 óbitos em Portugal e a taxa de letalidade correspondia a 2%. A região do país com esta taxa mais elevada era o Alentejo, com 3,2%, e os Açores eram a região com a letalidade mais reduzida, 0,8%. “Importa realçar que, em Portugal, foram identificados excessos na mortalidade por todas as causas nas semanas de 28 de Dezembro a 3 de Janeiro e de 25 a 31 de Janeiro”, lê-se no relatório que conclui ter havido um excesso de 12.874 óbitos desde Novembro do ano passado. “Este é o período de excesso de mortalidade mais longo (14 semanas) desde 1980”, atribuível à epidemia de covid-19 e às temperaturas extremas.

Cobertura vacinal de 2,43%

“Até ao dia 22 de Fevereiro, inclusive, Portugal continental recebeu 938 370 doses de vacinas, das quais 177.600 são da AstraZeneca, 42.000 da Moderna, 718.770 da Pfizer”, começa por relatar o documento, concretizando que já foram administradas 675.545 vacinas o que corresponde a uma taxa de 6,6 doses por 100 habitantes em Portugal continental, estimando-se uma cobertura vacinal de 2,43%. O relatório nada diz sobre eventuais atrasos na vacinação, quer ao nível das entregas de lotes comprados, quer ao nível da administração das vacinas propriamente dita.

Recordes de testes e ventiladores

O dia 22 de Janeiro foi, de acordo com o relatório, o dia em que mais testes se realizaram desde o início da pandemia: 76.965 (a média diária no período em análise foi de 36.639). Em 14 de Fevereiro, o total de testes efectuados no país ficava perto dos oito milhões, mais precisamente 7.844.604 (dos quais 38% em laboratórios públicos, 52% em privados e 10% noutros)​. No capítulo dos ventiladores, o documento explica que o SNS começou, em Março de 2020, por ter 1142 para ventilação mecânica invasiva e, “neste momento, fruto do planeamento levado a cabo, dispõe de 2161”.

Mais de 1000 pessoas impedidas de entrar em Portugal

“Com a reposição do controlo de pessoas nas fronteiras internas portuguesas, registou-se, no período em apreço, um total de 158.899 cidadãos controlados nas fronteiras terrestres, dos quais 1075 não foram autorizados a entrar em território nacional”, lê-se no relatório da estrutura de missão. Nas fronteiras externas (aéreas e marítimas), tendo em conta as medidas restritivas do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal, o número de passageiros controlados diminui em 17.833 indivíduos.​