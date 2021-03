O antigo dirigente está a colaborar na reforma eleitoral do partido e propõe a divisão dos cinco maiores círculos acompanhada pela criação de um círculo nacional de compensação e uma redução de 30 deputados.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade do PÚBLICO e da Renascença (que pode ouvir na íntegra às 23h), António Capucho assume preocupação com uma tentativa de “mexicanização” do regime que atribui ao PS.