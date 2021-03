Em Coimbra, um atelier quer interpelar a cidade sobre a cultura arquitectónica

A pandemia tem-nos feito repensar a importância do espaço público e nada melhor do que (futuros) arquitectos para discutir a sua influência sobre as relações interpessoais. O CASA - Coimbra Architecture Summer Atelier é um workshop intensivo de arquitectura, agendado para os dias 21 a 31 de Julho de 2021, que pretende “emergir” do vazio deixado pela pandemia na cidade de Coimbra, que obrigou a edição de 2020 a ser cancelada.

Organizado pelo Departamento de Arquitectura da Universidade de Coimbra, este workshop vai contar com 19 arquitectos convidados – os tutores –, subdivididos por nove ateliês e três subtemas, onde profissionais e estudantes de arquitectura (ou outros cursos equivalentes) vão trabalhar em equipa para reflectir sobre tópicos e resolver exercícios práticos, sob a égide do tema “Emergência”. O ateliê aporta uma forte componente teórica e prática, onde, dentro de muitas actividades, os participantes vão poder conhecer Coimbra através de visitas guiadas e de arquitectos locais, que vão partilhar as suas experiências e locais de trabalho.

Para além dos arquitectos confirmados, o CASA desafiou os tutores a levarem alguém consigo, ligado ou não à arquitectura, de forma a tornar o workshop numa “interdisciplinaridade de arquitectos, convidados, investigadores e participantes, com um objectivo comum: investigar e trabalhar o território de Coimbra”, conta ao P3 João Manuel Miranda, um dos fundadores do projecto. A ideia é dar aos profissionais convidados, portugueses e internacionais, autonomia e liberdade para se organizarem como quiserem, criando assim uma proposta que, embora planeada, consegue ser indeterminada.

“Só no fim podemos fazer uma reflexão do que aconteceu. Acaba por criar uma mancha que não é só nossa [dos organizadores], que temos uma ligação com Coimbra, mas também de um arquitecto sueco que tem outra visão sobre o local, a que se pode aliar a visão interdisciplinar do convidado dessa pessoa. O objectivo é contribuir de uma forma pró-activa e encontrar uma reflexão a nível espacial e de cidade”, acrescenta Bruno Gil, outro dos fundadores.

De momento, o plano é que o workshop se realize presencialmente, mas os organizadores estão atentos aos avanços e recuos da pandemia, o que pode levar a que seja transferido para a esfera online. “Também já temos falado como esta pandemia nos trouxe novas formas de interacção e pensamos abrir a possibilidade de quem não puder vir, poder acompanhar pela Internet”, explica Bruno Gil, embora os planos ainda não estejam definidos.

As inscrições estão abertas até 15 de Julho e os preços variam entre os 250 e os 400 euros, tendo em conta a proximidade da data de encerramento das candidaturas. O workshop vai ser dado em inglês e as candidaturas de profissionais e estudantes de arquitectura (ou outros cursos equivalentes) podem ser submetidas através deste e-mail.

