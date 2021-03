Cavaco Silva

A celeuma à vota da declaração de Cavaco Silva sobre a “democracia amordaçada” é a prova de que a democracia portuguesa tem os nervos à flor da pele. Cavaco tem direito a dar opiniões como qualquer cidadão. Jerónimo de Sousa foi infeliz ao afirmar que “Cavaco Silva está velho”. Até parece que o dirigente comunista é um jovem. Jerónimo é um “dinossauro” na chefia do PCP. Se cedesse o seu lugar talvez o PCP tivesse melhor votação. No entanto, houve episódios pouco abonatórios na vida política de Cavaco. As suas declarações sobre a solidez do BES e o episódio da venda das acções do BPN seriam suficientes para a sua demissão do cargo de PR. Quando o Governo não divulga o número de mortos por covid-19 por concelho a informação está amordaçada. Afinal, porque motivo Cavaco Silva tem um gabinete, motorista e outras mordomias pagos pelo erário público?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

A derrota histórica da URSS e o PCP​​

Domingos Lopes, antigo camarada do PCP, advoga agora outra causa. No PÚBLICO do centenário não resistiu a publicitar a sua opinião. Até à dissolução da URSS não era dissidente. Aí, foi o busílis, diz ter o PCP assumido “posições deploráveis em relação à URSS e ao campo socialista”. A derrota histórica do sistema socialista na Europa obriga a ver ou a rever a História? Na perestroika de Gorbatchov acenava-se com a transparência, a democracia e mais socialismo. O socialismo foi-se, o nacionalismo exacerbou-se. A decadência económica e social foi brutal, com Ieltsin a capitanear o liberalismo restauracionista de um capitalismo feroz. Na nova Rússia a decepção foi total. Daí, alguma recuperação do legado soviético no período seguinte, com Putin. Curiosamente, os países da União Europeia e atlantistas, aliados aos EUA, voltaram a tomar a nova Rússia como adversário. Lembro aqui o pequeno ensaio de Eduardo Lourenço a propósito de uma guerra pós-guerra fria, para “libertar o Kosovo”: “A nova ideologia da intelligentzia europeia que se identificou com a cruzada contra a Sérvia, é simples: ‘o modelo americano não tem alternativa'” (Visão, 9 de Junho de 1999). A Leste nada de novo?

José Manuel Jara, Lisboa

Em defesa da actual lei e contra a regionalização

O parecer desfavorável de algumas câmaras municipais da margem sul inviabilizou a construção do aeroporto no Montijo. E das duas uma: ou os autarcas contestatários zelaram pela qualidade de vida dos seus munícipes e julgaram insuficientes as compensações atribuídas pelo governo para acomodar as externalidades negativas do novo aeroporto ou não. No primeiro caso, restaria a um Estado de direito aumentar as compensações oferecidas ou procurar outra localização mais apropriada. No segundo caso, as próximas eleições autárquicas serviriam para penalizar os autarcas que tivessem decidido ao arrepio dos seus munícipes.

Hoje falamos no Montijo, mas amanhã poderemos estar a falar, por exemplo, de uma mina de lítio projectada para a nossa localidade por algum governante “iluminado” que a considere indispensável para, mais uma vez, nos retirar da cauda da Europa... Agora, o governo PS propõe a alteração da lei exactamente à medida deste caso particular e Rui Rio apressa-se, mais uma vez, a viabilizar esta “manobra de secretaria” e a reeditar um bloco central de interesses. Será este o âmago da regionalização tantas vezes defendida por António Costa e Rui Rio?

João Pedro Vidal Nunes, Carcavelos

2021, o regresso da esperança

O ano começa com sinais de esperança: 1. resposta ultrarápida da ciência e... vacinas em acção ainda que de forma algo discriminatória. Apesar da pandemia ser uma longa viagem de imprevistos, há luz ao fundo do túnel; 2. A maior potência do mundo tem finalmente um presidente decente e competente que não perdeu tempo a tomar medidas importantes e a recuperar o seu papel como referência democrática para o mundo; 3. Papa Francisco realiza uma viagem histórica repleta de coragem, simbolismo e magia ao Iraque. Uma viagem para a história das religiões e civilização. Do ano horribilis que foi 2020 passamos para o ano da esperança? Uma difícil travessia nos espera, mas com sinais de esperança num mundo melhor, mais justo, mais tolerante, equilibrado e melhor ambiente. Compete-nos fazer a nossa parte.

Ricardo Rodrigues, Paço D’Arcos