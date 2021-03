China aprovou resolução para alterar eleições em Hong Kong

Foi apertado o controlo de Pequim sobre Hong Kong, esta quinta-feira, com a aprovação da alteração do sistema eleitoral de Hong Kong. Desta forma, será reduzida a representação democrática nas instituições da cidade.

A resolução “patriota” é resultado dos esforços de Pequim para consolidar o controlo autoritário sobre a região e inclui também um mecanismo para inspeccionar a lealdade política a Pequim. Esta aprovação implica que a oposição não poderá interferir com os resultados das próximas eleições.

Passa a ser exigido o “patriotismo” político, que o mesmo é dizer mostrar lealdade a Pequim.

Não só as eleições sofrem alterações, mas também a composição do parlamento de Hong Kong. Está previsto um comité eleitoral que irá seleccionar uma figura pró-Pequim, bem como a selecção de grande parte dos legisladores. Também será aplicado um mecanismo que permite aprovar ou rejeitar os candidatos e analisar os vencedores das eleições para garantir que apenas os “patriotas” governam a cidade.

O controlo de Pequim tem-se intensificado gradualmente. Esta medida também serviu de resposta aos protestos que começaram em 2019 e que foram interpretados como uma ameaça à segurança nacional do país. Desde então, várias figuras da política democrática e activistas foram detidos ou exilaram-se.

A decisão segue-se à proposta de Junho passado sobre a lei de segurança nacional, também usada como ferramenta para acabar com os protestos pró-democracia na ex-colónia britânica, habituada a um elevado grau de autonomia.

Alguns críticos referem que as reformas podem sufocar a oposição existente, a maior limitação desde 1997, quando se deu a transferência de Hong Kong para a China.

A resolução passou com 2895 votos a favor, zero votos contra e uma abstenção, correspondendo à expectativa de aprovação no parlamento chinês. A legislação mais detalhada poderá ser decretada nos próximos meses.