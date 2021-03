Depois do olival e do amendoal, multiplicam-se as centrais fotovoltaicas no Alentejo

As centrais solares fotovoltaicas projectadas para a região do Alentejo “ameaçam a Reserva Ecológica Nacional (REN) e podem agravar as emissões de dióxido de carbono se forem colocadas em locais inadequados”. O aviso foi lançado em 2017 e reiterado em 2020 pela Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável”. Mas o avanço destes parques energéticos não tem parado e até final de 2021, o distrito de Beja terá mais dez novas centrais fotovoltaicas, Évora quatro e Portalegre três.