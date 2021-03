Obama, Bush, Clinton, Carter e ex-primeiras-damas apelam à toma da vacina contra a covid-19

Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton e Jimmy Carter são o elenco de luxo de dois anúncios do serviço público norte-americano, numa campanha de sensibilização para a vacina contra a covid-19. Mas não estão sozinhos. Juntam-se a eles as ex-primeiras-damas Michelle Obama, Laura Bush, Hillary Clinton e Rosalynn Carter, respectivamente.

O objectivo é apelar à toma da vacina contra o novo coronavírus, anunciou, nesta quinta-feira, o Ad Council. Para isso, o serviço público conta com aliados de peso — os antigos presidentes e as suas mulheres.

“A ciência é clara. Estas vacinas vão protegê-lo a si e a quem mais ama desta doença perigosa e fatal”, diz George W. Bush no anúncio, lado a lado com Obama e Clinton. “Este é o primeiro passo para acabar com esta pandemia e levarmos o nosso país para a frente”, remata Barack Obama. “Agora, cabe-lhe a si”, encoraja Jimmy Carter.

As estrelas do segundo anúncio são as ex-primeiras-damas. A campanha mostra Michelle Obama, Laura Bush, Hillary Clinton e Rosalynn Carter de máscara a serem vacinadas.

Da campanha de sensibilização, sem fins lucrativos, estão ausentes os dois últimos residentes da Casa Branca — Donald e Melania Trump. Durante a última campanha presidencial — ganha por Joe Biden — o candidato republicano fartou-se de enaltecer a sua administração pelo papel desempenhado na descoberta da vacina contra a covid-19.

Mas então se Trump é defensor acérrimo da vacinação, porque não participou nos anúncios? A Ad Council — responsável pela campanha — explicou que um dos anúncios foi filmado durante a tomada de posse de Joe Biden, a que o casal Trump não compareceu. Os responsáveis da organização realçam, no entanto, que ficaram “muito satisfeitos” quando Donald Trump incentivou à vacinação, depois de o próprio ter sido vacinado.

Os novos anúncios com os antigos presidentes dos EUA e as respectivas primeiras-damas estão enquadrados na campanha nacional de vacinação intitulada Agora cabe-lhe a si (do inglês, Now It´s Up to You). São mais de 300 parceiros num esforço para tentar combater as dúvidas dos americanos quanto à segurança da vacina e a sensibilizar para a importância da vacinação.

Nos Estados Unidos, o novo coronavírus já infectou mais de 29 milhões de pessoas, provocando 529 mil mortes.