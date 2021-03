“Não somos racistas”: Príncipe William já reagiu à entrevista de Harry e Meghan

Em visita a uma escola no leste de Londres, William declarou que ainda não falara com o irmão mais novo, Harry, desde que a entrevista foi para o ar, primeiro nos EUA e, na segunda-feira, no Reino Unido.

Depois da polémica entrevista de domingo dada por Harry e Meghan a Oprah Winfrey, a rainha Isabel II reagiu dois dias depois às acusações de alegado racismo de que Meghan confessa ter sido alvo e, nesta quinta-feira, foi a vez de o príncipe William declarar que a família real britânica não é racista.

Em visita a uma escola no leste de Londres, William declarou que ainda não falara com o irmão mais novo, Harry, desde que a entrevista foi para o ar, primeiro nos EUA e, na segunda-feira, no Reino Unido. “Ainda não falei com ele, mas falarei”, disse William.

Questionado por um repórter se a família real era racista, William disse: “Não somos uma família racista.” Na terça-feira, o Palácio de Buckingham, num comunicado assinado pela rainha, declarou que as alegações de racismo feitas pela ex-actriz norte-americana serão levadas muito a sério e que o casal continua a pertencer à família e são membros “muito amados”.

As acusações de racismo levantadas pela duquesa de Sussex são “preocupantes” e vão ser tratadas pela família real em privado, garante o Palácio em nome da rainha, em comunicado divulgado pela BBC. Foi dito ainda que que o problema é “levado muito a sério”.

Na entrevista dada a Oprah — pela qual o casal não foi pago —, os duques de Sussex revelaram uma conversa sobre a cor de pele de Archie, que esteve a base da decisão de o filho de ambos não ter o título de príncipe. Porém, Harry disse que nunca vai partilhar com quem teve essa conversa, mas em privado disse à apresentadora que essa conversa não foi nem com a rainha nem com o príncipe Filipe, revelou a mesma.

Certo é que, segundo os duques de Sussex, um membro da família real terá feito um comentário racista e, com a dica de que não foi nem a rainha nem o príncipe consorte, as suspeitas recaem sobre Carlos e William, o pai e o irmão de Harry e o primeiro e o segundo na linha de sucessão ao trono britânico.