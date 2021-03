Da música ao cinema, com passeios, leituras e improviso: ideias para relaxar em família

MÚSICA

14 de Março

O Olho Esquerdo de Júlio Verne

Concebida e dirigida por Mário João Alves, em colaboração com a companhia Ópera Isto, uma viagem musical através da visão de Júlio Verne, o mestre ficcionista francês. O concerto foi gravado a 11 de Janeiro de 2020 e é agora transmitido online, pelo Serviço Educativo da Casa da Música do Porto, na sala digital da instituição. Domingo, às 11h, com entrada livre.

13 de Março

Um Bebé na Chéquia

Até 3 anos

Um passeio musical entre os rios Elba e Moldava, com as melodias de Antonín Dvorák a dar o tom à paisagem checa. É mais um Concerto para Bebés em Casa, com assinatura da Musicalmente e direcção de Paulo Lameiro, promovido pela Câmara Municipal da Marinha Grande, no âmbito da iniciativa cultural #marinhaficaemcasa. O check-in é gratuito, feito nos canais digitais da autarquia (Facebook e YouTube), este sábado, às 16h.

Até 15 de Março

Semana Cultural da Universidade de Coimbra

Contos Musicados levados a palco pela Tuna Académica da Universidade de Coimbra (sexta, às 17h), Contos do Mundo - Narrativas dos Cinco Continentes pelas mãos da Cooperativa Arco-Íris Brilhante (sábado, às 16h) e Brincar de Humanidade É Coisa Séria com o Coletivo Universal Bella Rossi (segunda, às 14h). São estas as propostas que a Semana Cultural da Universidade de Coimbra dedica à infância, disponibilizadas em formato online (em www.uc.pt/culturaemdireto) e com entrada gratuita. A celebrar as 23 edições, o programa migra para a Internet, integrando mais de 30 espectáculos multidisciplinares, inspirados no tema da Humanidade.

TEATRO

A partir de 6 de Março

Juro que É Mentira

Maiores de 3 anos

Juro que É Mentira, uma peça que se debruça sobre as verdades das mentiras (das descaradas às bem escondidas), é o novo espectáculo em exibição na Salinha Online do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. O mesmo espaço mostra Onde É a Guerra?, levando a palco temas como o medo, a solidão, a dúvida ou a mudança em contextos de guerra. Com encenação de Catarina Requeijo, ambas as peças são disponibilizadas gratuitamente, com versões com audiodescrição e em Língua Gestual Portuguesa, no âmbito do projecto Boca Aberta, que abre as cortinas do teatro à infância.

19 de Março

Especial Sem Rede - Dia do Pai

Todas as idades

E se um filho oferecer ao pai um espectáculo inspirado numa história familiar? Isso é teatro de improviso, cortesia da companhia Byfurcação que, ao embalo das comemorações do Dia do Pai, põe a sua arte ao serviço das crias, com histórias feitas por medida e contadas à altura dos festejos, por profissionais na matéria. Um “presente único e inesquecível”, garantem, que começa com uma reserva (até 14 de Março, para ofertas no próprio dia 19, através de producao@byfurcacao.pt), segue com a partilha da história a desfiar e acaba num quadro familiar, pintado sem rede mas com toda a mestria.

LEITURAS

8 a 19 de Março

Semana da Leitura 2021

Maiores de 3 anos

Ler sempre. Ler em qualquer lugar. É com este lema que a Rede Municipal de Bibliotecas de Almada (RMBA) dá corda à Semana da Leitura, num programa articulado com o Plano Nacional de Leitura. As actividades decorrem à distância, online, em sessões síncronas (em directo) e assíncronas (gravadas) e prometem desconfinar a alma com as letras, através de um cartaz recheado e adaptado às várias idades. Entre leituras, oficinas, escrita criativa, Hora do Conto e podcasts, há a destacar momentos como as Conversas à Volta dos Livros, com a escritora Margarida Fonseca Santos e a contadora Isabel Peixeiro (dia 17, às 18h); a Tertúlia sobre Igualdade de Género (dia 16, às 15h) ou o Café Filosófico Precisamos dos outros para saber que mudámos? (dia 15, às 21h30). As portas estão abertas na página de Facebook Almada Minha e no site da RMBA. O programa completo está aqui.

16 de Março

A Cruzada das Crianças

Para crianças do 2.º ciclo (6.º ano)

A companhia Quase Residente prossegue o programa online de Leituras para Crianças e Jovens, acolhido pelo Teatro Nacional São João, no Porto. Depois de Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett e do Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, o foco recai sobre A Cruzada das Crianças, de Afonso Cruz. Um texto que, refere a nota de apresentação, parte “de um acontecimento histórico, a mobilização de crianças em França e na Alemanha para salvar a Terra Santa” para contar a história de um exército infantil, “cuja única arma é a pergunta, que toma as ruas de assalto, reclamando aos adultos a materialização dos seus sonhos e direitos, refutando um mundo formatado e sem rasgo”. Terça, às 13h30, com entrada livre mas sujeita a inscrição em www.tnsj.pt.

PASSEIOS

15 a 21 de Março

Caminhar com Ilse: Audiowalks em tempos de confinamento

Maiores de 6 anos

Um passeio higiénico para desconfinar as pernas, na companhia de Ilse Losa. A ideia vem do Teatrão - Oficina Municipal de Teatro, que convida crianças, jovens e adultos para uma caminhada pela cidade de Coimbra, de braço dado com a autora portuguesa, nascida na Alemanha, cuja obra marcou a literatura juvenil. A actividade requer inscrição prévia, gratuita, através dos contactos 912511302 e info@oteatrao.com, e utiliza um MP3 com excertos de textos de Losa para acompanhar o audiowalk, agrupados por faixas etárias (dos seis aos dez anos, dos dez aos 14 anos e maiores de 14 anos). As Vozes dos Animais, Pepe, o Periquito, Na Quinta das Cerejeiras, O Mundo em Que Vivi e Silka são alguns dos títulos à disposição dos caminhantes. O projecto complementa as Leituras da Menina Andarilha, um ciclo que cruza a vida e a obra literária de Ilse Losa, com sessões ao domingo, às 11h, no Facebook do Teatrão (até 14 de Março).

CINEMA

Quinta-feira

Trocado por Miúdos

De portas fechadas, o Cinema São Jorge, em Lisboa, mostra que continua a trabalhar em prol da sétima arte. Numa nova rubrica digital, integrada no projecto educativo da sala Afim de Filmes, há cinema Trocado por Miúdos. De foco apontado aos mais novos, o tom quer-se “descomplexado e acessível”, para trocar ideias e experiências de filmes e, ao mesmo tempo, estimular e apurar o gosto cinéfilo. O encontro está marcado para as quintas-feiras, nas redes sociais do São Jorge, e os testemunhos ficarão depois disponíveis, para memória futura, no site do projecto. Para já, em cartaz, estão A Quimera do Ouro de Charlie Chaplin, com comentário de Joana Gomes Cardoso da EGEAC, e O Desconhecido (The Unknown) de Simplice Ganou, trocado por miúdos por Miguel Ribeiro, do Doclisboa.

VISITAS

Em permanência

Visitas virtuais ao Museu da Água

“Se não pode ir ao Museu, o Museu vai até si”. Quem o diz é o Museu da Água da EPAL, em Lisboa, que agora pode ser visitado à moda virtual, como mandam as cautelas. Não querendo substituir a experiência in situ, esta é a solução encontrada para dar a conhecer a história da água enquanto as portas não reabrem, servindo também de aperitivo para um programa em família, num futuro desconfinado. Por agora, sem marcação prévia, é possível entrar e desfrutar de uma experiência que tanto vai beber ao realismo das vistas como à descoberta de detalhes e curiosidades das estruturas centenárias do museu. De acordo com a nota de imprensa, “o visitante poderá percorrer a arcaria monumental do Aqueduto das Águas Livres e sentir a vertigem quando se inclina no arco maior, subir ao terraço da Mãe d’Água das Amoreiras e observar Lisboa a 360º ou ainda ver e ouvir a máquina a vapor a funcionar na Estação dos Barbadinhos”. As visitas são gratuitas e estão disponíveis no site da EPAL.