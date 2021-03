Porque Nós Merecemos: assinatura da L’Oréal Paris celebra 50 anos

Certamente já perdeu a conta ao número de vezes que ouviu o slogan Porque Nós Merecemos. É natural. A icónica assinatura da L’Oréal Paris celebra, esta quinta-feira, 50 anos. A expressão, criada em 1971, já foi, no entretanto, traduzida em 40 línguas. O objectivo foi sempre, ao longo das cinco décadas, o empoderamento feminino, garante a empresa em comunicado.

Foi há 50 anos que a jovem Ilon Specht, então com 23 anos, criou a assinatura da L’Oréal Paris, na agência de publicidade McCann, em Manhattan, em Nova Iorque, EUA. Na altura, foi considerada revolucionária, pela ousadia da mensagem. É que há cinco décadas, falava-se pouco de empoderamento feminino e a maior parte dos anúncios de produtos de beleza femininos eram representados por homens.

São centenas as mulheres que já deram voz ao slogan, desde ícones da indústria cinematográfica, como Jane Fonda, Eva Longoria, Viola Davis ou Helen Mirren, até personalidades da moda e da música — Céline Dion, Camila Cabello, Soo Joo Park. “Cada uma à sua maneira, as nossas embaixadoras personificam esta visão concreta e moderna da beleza inclusiva, amplificando globalmente a voz deste movimento de empoderamento”, sublinha, em comunicado, Delphine Viguier-Hovasse, presidente global da L’Oréal Paris.

Porque Nós Merecemos ficou no ouvido e já foi traduzida em 40 línguas. Foi usada pela primeira vez na gama de coloração de longa duração da marca, a Préférence. Em 1985, foi retomada com a gama de batons Color Riche e, em 1995, a gama de cuidados de pele antienvelhecimento Revitalift. O slogan dá também voz a outras iniciativas da marca e não só a campanhas publicitárias. É o caso da iniciativa “Stand Up — Contra o Assédio em Locais Públicos”, lançada a 8 de Março de 2020, em parceria com a ONG internacional Hollaback!. O projecto pretende sensibilizar para a gravidade do assédio nas ruas, através de uma formação online, e está actualmente em vigor em oito países. Este ano, deve expandir-se a outros 25 países, onde se inclui Portugal.

Ainda que lutem há 50 anos pelo empoderamento feminino em todo o mundo e que a frase Porque Nós Merecemos ecoe um pouco por todo o lado, a marca acredita que ainda há um longo caminho a percorrer, sobretudo na “protecção da auto-estima individual”. Por isso, conclui a responsável da marca: “A nossa missão só será cumprida quando já não for necessário recordar às mulheres o seu poder.”