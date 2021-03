Por amor, casal ucraniano decidiu algemar-se durante três meses

Alexandr e Viktoria publicam fotografias no Instagram onde parece que têm uma coexistência idílica, com legendas que enfatizam a importância do respeito e da compreensão mútua.

Um casal ucraniano que se cansou de discutir decidiu que a melhor forma de melhorar o seu relacionamento era algemando-se e documentando a experiências nas redes sociais durante três meses. Alexandr Kudlay, 33 anos, vendedor de carros online, e Viktoria Pustovitova, 28, esteticista, começaram o que chamam de “experiência” no Dia dos Namorados e, desde então, ganharam milhares de seguidores no Instagram.

“Em termos de conforto físico, a cada dia que passa, vamo-nos acostumando cada vez mais”, diz Alexandr Kudlay no seu apartamento na cidade de Kharkiv, no leste do país. Foi ele que teve a ideia quando a namorada lhe disse que queria terminar a relação.

“Costumávamo-nos separar uma ou duas vezes por semana. Quando, durante outra discussão, Vika disse que tínhamos que nos separar, eu respondi: ‘Então eu vou algemar-te a mim’”, conta. Ao princípio, a namorada recusou a ideia e desligou-lhe o telefone, mas acabou por mudar de opinião e há quase um mês que estão juntos e fazem tudo em conjunto, das compras na mercearia às pausas para fumar um cigarro.

“Decidi que será uma experiência interessante para mim, que trará à minha vida novas emoções que não tinha antes”, explica Viktoria Pustovitova. “Eu amo-o tanto que tomei a decisão de alinhar neste desafio.”

Agora, o casal publica fotografias suas na rede social do Instagram onde parece que têm uma coexistência idílica, com legendas que enfatizam a importância do respeito e da compreensão mútua. A experiência já os levou a programas na televisão ucraniana. Quanto ao relacionamento, “surgiu alguma tensão”, mas o casal afirma ter encontrado novas formas de lidar com a discórdia.

“As lutas entre nós não desapareceram, ainda lutamos. Mas quando nos aproximamos de um beco sem saída e não há entendimento entre nós, simplesmente paramos de falar em vez de fazer as malas e sair porta fora”, explica Kudlay.

A resposta do público tem sido uma mistura de elogios, cepticismo e simples curiosidade. Os comentários no Instagram variam entre “lindo casal” a “alguém me pode explicar para quê?”.

Entre as questões mais candentes está a da casa de banho, como é que fazem? A resposta é: o outro tem de esperar do lado de fora com a mão presa.