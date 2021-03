Seat León eleito o Carro do Ano em Portugal

À quarta geração, o familiar compacto conquistou o Volante de Cristal, galardão decidido por 20 jornalistas do sector automóvel. Foi ainda considerado o Híbrido do Ano, com a sua proposta de ligar à corrente.

São quatro gerações e uma herança já de 23 anos que chegaram sob a forma de um carro maduro, revelando, tanto por dentro como por fora, que a idade é um posto, onde há lugar para muita sabedoria. Foram estes atributos que terão contribuído para que o Seat León conquistasse o Volante de Cristal Seguro Directo Carro do Ano 2021, um prémio que, organizado pelo Expresso e SIC/SIC Notícias, é atribuído por 20 jornalistas do sector, em representação dos respectivos órgãos de comunicação social, PÚBLICO incluído.

Entre os sete finalistas estavam ainda Citroën C4, Cupra Formentor, Hyundai Tucson, Skoda Octavia, Toyota Yaris e Volkswagen ID.3.

Além do galardão maior, o León vingou ainda na classe dos Híbridos, com a versão de ligar à corrente, assente num bloco 1.4 PHEV a debitar 204cv. Já a outra categoria em que estava inscrito, a de Familiar do Ano, foi conquistada pelo Skoda Octavia Break, que se apresentou a concurso com o equilibrado e potente 2.0 TDI de 150cv, acoplado a uma caixa automática DSG.

A carrinha familiar da marca checa do Grupo Volkswagen distinguiu-se, por um lado, pelo facto de ser espaçosa (a mala tem “só” 640 litros) e versátil, mas também por constituir em termos de preço um dos melhores compromissos entre custo e qualidade, factor relevante para as famílias, predicados que lhe valeram igualmente o título de Melhor Familiar no internacional Women's World Car Of The Year.

Nas restantes classes, o Toyota Yaris, “pensado para a vida urbana”, mas a meio caminho entre um puro carro de cidade e um utilitário, sagrou-se Citadino do Ano, classe a que submeteu o híbrido 1.5 litros, com 116cv e caixa automática CVT, que, fazendo uso do sistema full-hybrid de quarta geração da marca japonesa, apresenta uma melhor economia de combustível, emissões mais baixas e uma capacidade de autonomia eléctrica superior. O automóvel foi a escolha do europeu Car Of The Year.

Já como Eléctrico do Ano foi distinguido o Volkswagen ID.3, automóvel que almeja tornar-se o terceiro modelo mais bem-sucedido da história do emblema alemão, a seguir ao Carocha e ao Golf. O ID.3 chega com as dimensões compactas de um carro do segmento C e habitabilidade mais coadunada com uma grande carrinha. Além disso, no caso da versão ensaiada (e a concurso), com baterias de 58 kWh, capazes de fornecer energia para 420 quilómetros, deixando a ansiedade sobre a autonomia de fora da equação.

Na categoria que englobou os sport utility vehicles, carroçaria da moda, seja de que tamanho for, saiu vencedor o novo Hyundai Tucson, um dos SUV mais vendidos em todo o mundo. Nesta nova vida, o carro apresenta-se redesenhado de uma ponta à outra, exibindo linhas ainda mais esculpidas e vários ângulos acentuados, além de, segundo a marca, ter conseguido integrar “uma experiência digital avançada e totalmente personalizável”. A versão inscrita assentava num bloco de quatro cilindros sobrealimentado de 1,6 litros e 150cv, associado a uma transmissão manual inteligente de seis velocidades, que permite que o carro role “à vela”, mantendo a mudança engrenada, mas desligando o motor da caixa.

Por fim, para os amantes de velocidade e emoção (e menos preocupados com questões ambientais), o Desportivo do Ano foi conquistado pelo Cupra Formentor, o primeiro modelo pensado de raiz pela jovem e atrevida marca que se emancipou da Seat há três anos. Baptizado com o nome do cabo localizado no extremo leste da península de Maiorca, “ponto de encontro dos ventos”, o Formentor começa por apresentar um festim visual, composto por linhas musculadas, sublinhado pela opção de uma cor de carroçaria em cinza mate que combina com emblema, jantes e outros apontamentos em cobre. Depois, mostra a alma de um desportivo de elevada performance, apoiado numa robusta mecânica: 2.0 TSI com prestáveis e audíveis 310cv, que permitem prestações impressionantes: 4,9 segundos para ir de 0 a 100 km/h e 250 km/h de velocidade máxima (limitada electronicamente).

O anúncio do prémio foi feito na quarta-feira à tarde, num directo no Facebook, face à impossibilidade, ditada pela pandemia, de reunir os vários agentes da indústria automóvel para a habitual festa. Mas isso não significou que tenha havido menos prémios.

O júri — composto por representantes das revistas especializadas Auto Foco e Carros e Motores, os sites Motor 24, Razão Automóvel e Volante, o desportivo Record, os generalistas Correio da Manhã, Diário de Notícias e PÚBLICO, o económico Jornal de Negócios, o semanário Expresso, as revistas ACP, Exame Informática e Visão, os canais de televisão RTP, SIC/SIC Notícias, SIC Caras e TVI e as rádios Renascença/RFM e TSF — escolheu ainda, de um lote pré-seleccionado pela organização, a tecnologia que mais se destacou, tendo brilhado a Volvo Care Key, que permite ao proprietário do automóvel limitar a velocidade, uma solução pensada para funcionar como medida para diminuir o risco de acidentes e aumentar a sensação de segurança ao entregar o automóvel a condutores jovens, num serviço de estacionamento ou numa oficina.

Já à organização coube escolher a figura que mais se destacou ao longo do último ano, tendo entregado o Prémio Personalidade do Ano a Rodolfo Florit Schmid que, depois de quatro anos à frente da Seat Portugal (e 20 ligado à marca espanhola do Grupo Volkswagen), assumiu a posição de administrador da SIVA, empresa que, desde 1987, é responsável pela importação para Portugal da maioria das marcas Volkswagen: Audi, Bentley, Lamborghini, Skoda, Volkswagen e Volkswagen Veículos Comerciais. A SIVA está, desde 2019, nas mãos da Porsche Holding Salzburg​.