Uma década depois, as imagens da destruição no desastre nuclear de Fukushima

Foi a 11 de Março de 2011 que aconteceu o segundo pior acidente nuclear civil da história, a seguir a Chernobil. Dez anos depois, as operações de limpeza e desmantelamento continuam e ainda estão para durar. “Ninguém sabe realisticamente quando se vai conseguir retirar o que está dentro dos reactores”, comenta físico português.

A parte bem visível dos trabalhos de limpeza encontramo-la em fotografias actuais das instalações da central repletas de mais de mil tanques azuis e cinzentos: é aí que se armazenam milhões de litros de água utilizada para arrefecer, a todo o custo, os três reactores em funcionamento no momento do sismo (de magnitude 9) que atingiu o Japão em força, seguido de um tsunami, na madrugada daquele 11 de Março. As fotografias tiradas na altura evidenciam a destruição causada pelo acidente.