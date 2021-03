Novo Banco reforça linha de defesa para o inquérito parlamentar

O Novo Banco nomeou um porta-voz para os assuntos relacionados com o inquérito parlamentar. Com a criação de um perfil alternativo a António Ramalho, o banco quer aliviar a pressão sobre o CEO no esclarecimento mediático.

O Novo Banco nomeou um porta-voz para “todos os assuntos” relacionados com a comissão de inquérito ao Novo Banco e que servirá como uma alternativa ao CEO do banco. A comissão de inquérito arrancou quarta-feira com a fase chave das audições, que começou pelo fim do BES, mas já com reparos à gestão do Novo Banco.

Num comunicado enviado esta manhã, o Novo Banco informa que “Carlos Brandão, actual director de risco do Novo Banco e ex-CEO do Bankinter e ex-CEO do Barclays em Portugal, foi nomeado porta-voz do banco para todos os assuntos que respeitem à Comissão de Inquérito Parlamentar em curso”. “A ideia será poder esclarecer em detalhe quaisquer dúvidas no âmbito da Comissão de Inquérito ao Novo Banco”, especifica.

Para António Ramalho, “esta será uma oportunidade para esclarecer quaisquer dúvidas que ainda possam subsistir sobre o processo de capitalização do Novo Banco”. “O Carlos poderá contribuir decisivamente para esse esforço e enriquecerá o escrutínio sobre o nosso banco”, frisa o CEO do banco, citado no comunicado.

“Por outro lado, esta nomeação permitirá reduzir o efeito da Comissão de Inquérito Parlamentar no dia-a-dia do Novo Banco”.

Ao PÚBLICO, o Novo Banco explica que foi criado um “perfil alternativo a António Ramalho que será muito solicitado” nesta fase em que a comissão de inquérito entra no período de inquirições. Carlos Brandão foi escolhido pelo seu perfil pessoal.

Na quarta-feira, o autor do relatório secreto à actuação do Banco de Portugal até à resolução do BES, João Costa Pinto criticou a gestão do banco que resultou do fim do BES, ao lançar dúvidas sobre a venda de activos do Novo Banco. O banco adianta, porém, que a intenção de ter uma “segunda via de esclarecimento mediático” já existia há bastante tempo.