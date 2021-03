Custos da construção aumentam 1,8% em Janeiro

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 1,8% em Janeiro relativamente aos valores de Janeiro do ano passado, estima o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O sector da construção tem conseguido resistir melhor do que o conjunto da economia, embora os indicadores mais recentes sobre a confiança dos empresários apontem para um menor optimismo.

No primeiro mês de 2021, indica o INE no índice dos custos de construção divulgado nesta quinta-feira, os preços dos materiais aumentaram 2,7% e os da mão-de-obra subiram 0,6% face ao período homólogo.

Entre Dezembro e Janeiro, os custos da construção voltaram a subir. A variação em cadeia foi de 0,7%.

Enquanto o custo dos materiais continuou a aumentar em Janeiro face ao mês anterior (subiu 2,2%, mais do que a tendência dos meses anteriores), o custo da mão-de-obra foi mais baixo (diminuiu 1,2%).

Segundo outros indicadores do INE, a produção na construção diminuiu 2,4% em Janeiro comparando com o mesmo mês do ano passado e apresentou um pequeno recuo, de 0,4%, face a Dezembro.

Os resultados dos inquéritos de conjuntura às empresas, realizados em Fevereiro, apontam para um recuo da confiança dos empresários da construção em Fevereiro, depois de uma melhoria em Dezembro e Janeiro.

De acordo com os dados que o INE revelou a 25 de Fevereiro, essa quebra reflecte “o contributo negativo das apreciações sobre a carteira de encomendas, tendo as perspectivas de emprego mantido um contributo positivo, embora ligeiramente menor que em Janeiro”.

A quebra aconteceu tanto na área relativa à promoção imobiliária e construção de Edifícios, como no segmento da engenharia civil e na parte das actividades especializadas de construção (aqui a quebra foi ligeira, especifica o INE).