Presidente da Liga espera regresso de público a 19 de Abril

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) manifestou nesta quinta-feira a esperança de que, a 19 de Abril, possa voltar a haver público nos estádios, depois de o Governo ter anunciado o plano de desconfinamento.

“Esperança. É o que sentimos ao assistir à comunicação pública do Governo! Faz amanhã [sexta-feira] um ano que tomámos a decisão, mais difícil desde que estamos na Liga, de suspender as competições profissionais. Hoje, olhamos para o futuro a acreditar que, em breve, em 19 de Abril, poderemos ter os adeptos connosco nas bancadas”, escreveu Pedro Proença, na sua página oficial no Facebook.

Na mesma mensagem, Proença disse acreditar que nessa data poderá voltar a haver jogos com espectadores, depois de o Governo apontar para 19 de Abril a possibilidade de “eventos exteriores com lotação reduzida”, assim como “a reabertura das salas de espectáculos”.

“Estamos certos que esse será o momento para o regresso do calor dos cânticos, do conforto dos aplausos, do vibrar das emoções, daquele que ao longo deste difícil período nunca, por um único momento que fosse, deixámos cair no esquecimento: os nossos adeptos”, considera.

No dia em que anunciou que, a partir de 3 Maio, toda a prática desportiva poderá ser retomada, o Governo também abriu portas à possibilidade do regresso parcial de espectadores. Para além da referência aos "eventos exteriores com lotação reduzida” ainda em Abril, para o início do mês seguinte está prevista a realização de “grandes eventos exteriores e interiores com lotação reduzida”. Isto abre a possibilidade de os pavilhões também passarem a contar com alguns espectadores.

Resta saber qual o patamar a partir do qual o Governo fará essa diferenciação. Até porque, por exemplo, o Grande Prémio de Fórmula 1, em Portimão, está previsto para o dia 2 de Maio, bem como vários jogos do futebol, incluindo a final da Taça de Portugal. Já o Grande Prémio de MotoGP, agendado para 18 de Abril, fica fora desta dupla janela agora aberta pelas autoridades.