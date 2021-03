Pedro Figueiredo começa bem no Qatar

Foi uma volta imaculada por parte de “Figgy”, com 4 birdies e 14 pares, ao passo que Ricardo Santos, o segundo português em prova, seguia com -2 após 14 buracos jogados, mas faria os seus dois únicos bogeys do dia nos 15 e 17, para um score de 71, que o deixa nos 78.ºs, entre os 143 participantes nesta prova do European Tour dotada com 1,5 milhões de dólares de prize-money.

O escocês David Law foi o melhor do dia. A sua marca de 64 (-7) coloca-o no primeiro lugar isolado, com a vantagem mínima sobre um quinteto composto pelo finlandês Kalle Samooja, o inglês Richard McEvoy, o sul-africano Hennie du Plessis e o italiano Nino Bertasio, todos com 65. Nesta primeira jornada, houve 77 jogadores que bateram o Par do campo.

“Figgy” está a jogar as duas primeiras voltas com o canadiano Aaron Cockerill e o norte-irlandês Jonathan Caldwell, que marcaram 73 e 75, respectivamente. Quanto a Ricardo, tem como parceiros de grupo o inglês Jack Senior (68) e o sul-africano Ruan Jordaan (76).

