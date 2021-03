Liga Europa: AC Milan empata em Old Trafford aos 90+2’

Um golo no tempo de compensação coloca o AC Milan em vantagem nos oitavos-de-final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, o Manchester United teve tudo para arrancar uma vitória na primeira mão da eliminatória (1-1), mas só pode queixar-se de si próprio e da ineficácia na finalização.

Em Old Trafford, assistiu-se a um jogo relativamente equilibrado, com idênticos índices de posse de bola e com os italianos a somarem, até, mais remates do que os ingleses. De resto, até chegaram a festejar logo aos 12’, por Franck Kessie, mas o bom lance individual do médio costa-marfinense foi anulado por uma falta descortinada pelo VAR.

O United, porém, acabaria por construir as melhores ocasiões. Primeiro foi Maguire a falhar escandalosamente à boca da baliza, sem oposição (a bola bateu no poste) e, a meio do segundo tempo, foi Daniel James a emendar para fora, quando tinha as redes contrárias à mercê.

Pelo meio, porém, os “red devils” tinham-se colocado na frente do marcador. Bruno Fernandes produziu a assistência, com um brilhante passe vertical, e Amad Diallo, aos 50’, cabeceou de costas para a baliza, fazendo um chapéu ao gigante Donnarumma.

O AC Milan passou a rondar com mais frequência a área do United, mesmo sem criar situações de grande perigo. Mas aos 90+2’, na sequência de um canto, o experiente Kjaer surgiu ao primeiro poste a cabecear com êxito, igualando o encontro e deixando os italianos em vantagem na eliminatória.

Nos restantes três jogos da tarde, o Ajax deu um passo significativo rumo aos quartos-de-final, ao bater o Young Boys por 3-0, o Villarreal também, ao ganhar por 0-2 em casa do Dínamo Kiev, enquanto o Slavia de Praga recebeu e empatou com o Rangers (1-1).