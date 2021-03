Duelo de gigantes e confronto português na Liga Europa

Muitas vezes se diz que os jogos em fases mais adiantadas da Liga Europa parecem jogos da Liga dos Campeões e nenhum dos confrontos destes oitavos-de-final dá tanto essa sensação como o Manchester United-AC Milan, cuja primeira mão se disputa nesta quinta-feira em Old Trafford (17h55, SIC). Entre “red devils” e “rossoneri”, contam-se dez títulos de campeão europeu e só isso valeria o preço do bilhete (se as portas dos estádios já estivessem abertas ao público), mas há muito em jogo para duas equipas que olham para esta Liga Europa como a hipótese mais credível de conquistarem títulos esta época.

O Manchester United chega a este jogo moralizado com a vitória sobre o Manchester City na Premier League inglesa, mas ainda longe do primeiro lugar, enquanto o AC Milan, depois de ter estado a liderar a Série A durante boa parte da época, perdeu esse estatuto para o rival Inter. Num jogo que terá portugueses dos dois lados (Bruno Fernandes pelo United e Diogo Dalot e Rafael Leão pelo Milan), todos os olhos estarão em Zlatan Ibrahimovic, o avançado sueco que, aos 39 anos, esta a ter uma época de renascimento pelos “rossoneri” e que regressa nesta quinta-feira a Old Trafford (onde esteve entre 2016 e 2018).

Com a eliminação de Benfica e Sp. Braga na ronda anterior, a presença portuguesa nestes oitavos-de-final é forte no que diz respeito a treinadores. Quatro chegaram a esta fase da prova e dois deles vão defrontar-se, com a Roma de Paulo Fonseca a receber no Olímpico o Shakthar Donetsk de Luís Castro. Depois de ter defrontado o Sp. Braga nos 16 avos-de-final, Fonseca volta a ter pela frente uma ex-equipa, ele que, como treinador da formação ucraniana, foi tricampeão e conquistou a taça também por três vezes.

Quantos aos outros treinadores portugueses em acção, o Tottenham de José Mourinho terá pela frente os croatas do Dínamo Zagreb, uma oportunidade para comprovar actual a boa forma dos londrinos, que venceram os seus quatro últimos jogos. Quanto ao Olympiacos de Pedro Martins (e de José Sá, Rúben Semedo, Tiago Silva e Bruma), recebe no Pireu o Arsenal, “carrasco” do Benfica na ronda anterior.

Os jogos da primeira mão

17h55 Ajax-Young Boys

17h55 Dínamo Kiev-Villarreal

17h55 Manchester United-AC Milan

17h55 Slavia Praga-Rangers

20h00 Granada-Molde

20h00 Olympiacos-Arsenal

20h00 Roma-Shakhtar Donetsk

20h00 Tottenham-Dínamo Zagreb