Womex em 2022 será em Lisboa

Esta sexta-feira será comunicado que o Womex, evento dedicado às chamadas “músicas do mundo”, será realizado em Lisboa. Recorde-se que, este ano, o mesmo acontecimento está marcado para 27 a 31 de Outubro, no Porto.

Esta sexta-feira de manhã, a Câmara Municipal de Lisboa irá fazer uma apresentação, via livestream, para comunicar que a edição de 2022 da Womex, um dos maiores eventos internacionais da área das chamadas “músicas do mundo”, irá acontecer na cidade de Lisboa. O evento, que junta produtores, promotores de festivais, músicos, agentes e restante comunidade ligada a esta área artística, será acolhida em Lisboa. A apresentação da comunicação, soube-se esta quinta-feira, contará com as presenças da vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, da ministra da Cultura, Graça Fonseca, e dos promotores do evento em Portugal.

A notícia acaba por conter alguns elementos de surpresa, porque a edição de 2021 do evento, acontecerá também em Portugal, mais exactamente no Porto. O Womex é um cruzamento de concertos, filmes, palestras, showcases e encontros entre profissionais da música, mas aberto ao público comum. A 27.ª edição acontecerá no Porto, entre os dias 27 e 31 de Outubro de 2021. E em 2022, em Lisboa, em datas que se deverão ser comunicadas esta sexta-feira.

Na apresentação do acontecimento no Porto foi comunicado que eram esperados, entre os mais de 2500 profissionais envolvidos, mais de 260 artistas vindos de todos os continentes, cerca de 520 editoras e distribuidoras, quatro centenas de instituições governamentais e educacionais, oito centenas de agentes, mais de 610 gestores e 300 produtores, a que se juntarão cerca de 1250 empresas vindas de mais de 50 países.

Nascido em 1994 com o objectivo de funcionar como um trampolim para géneros musicais “exteriores aos eixos então dominantes da indústria”, o Womex estreou-se em Berlim antes percorrer uma série de cidades europeias, de Copenhaga a Bruxelas, de Estocolmo a Roterdão, de Sevilha a Marselha. E agora, depois do Porto, será Lisboa.