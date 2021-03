Quinta, na TV: A Praia, Llansol, Generation e grandes carros

CINEMA

Na Sombra da Lei

TVCine Top, 12h

Dois polícias com provas dadas são suspensos quando são divulgadas imagens das suas técnicas de intimidação algo violentas. Nessa pausa sem remuneração, resolvem usar os seus contactos com criminosos para ganhar uns trocos. Mas depressa a situação fica fora de controlo. Realizado por S. Craig Zahler, este thriller de acção é interpretado por Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles, Michael Jai White, Jennifer Carpenter, Laurie Holden, Fred Melamed, Udo Kier, Thomas Kretschmann e Don Johnson.

Malavita

Nos Studios, 22h50

Uma família de mafiosos é enviada para a Normandia, ao abrigo de um programa de protecção de testemunhas. A ideia é que se adaptem à nova vida e aos costumes locais sem chamar a atenção. Problema: a discrição não é propriamente o seu forte. Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron e John D’Leo dão vida à comédia negra de Luc Besson, inspirada no romance de Tonino Benacquista.

Million Dollar Baby - Sonhos Vencidos

Cinemundo, 00h10

Frankie Dunn (Clint Eastwood) é um treinador de boxe veterano. Desde o afastamento da filha que tem dificuldade em relacionar-se com os outros. Resta-lhe o amigo Scrap (Morgan Freeman), um ex-boxeur que cuida do ginásio. É então que aparece Maggie (Hilary Swank), que sabe o que quer, tem uma enorme determinação e uma maior ainda vontade de vencer. Só precisa de um treinador. Realizado por Eastwood, o filme venceu quatro dos sete Óscares para que foi nomeado: melhor filme, realizador, actriz principal (Swank) e actor secundário (Freeman).

A Praia

Hollywood, 2h05

Danny Boyle dirige esta adaptação, nomeada para o Urso de Ouro em Berlim, do romance de culto de Alex Garland. É a história de um jovem viajante norte-americano (Leonardo DiCaprio) que conhece um casal de franceses (Guillaume Canet e Virginie Ledoyen) e um homem (Robert Carlyle) que lhes fala de uma ilha paradisíaca desconhecida e, logo a seguir, é encontrado morto. Os três jovens decidem partir em busca desse lugar – e de si próprios.

DOCUMENTÁRIO

Maria Gabriela Llansol - Um Olhar Intenso Pode Incendiar o Texto

RTP2, 23h39

Estreia. Escrito por Fernando Luís Sampaio e realizado por Abílio Leitão, é dedicado à vida e obra daquela que Eduardo Lourenço apontou como “o próximo grande mito literário português”: Maria Gabriela Llansol. Imagens de arquivo e leituras de textos combinam-se com testemunhos de pessoas próximas, especialistas e ensaístas sobre a singularidade e o alcance do trabalho da autora de Um Falcão no Punho, Contos do Mal Errante, Um Beijo Dado Mais Tarde ou Amigo e Amiga. Apoiado no espólio do Espaço Llansol, o documentário foi “construído como se de uma peça de teatro se tratasse”, descreve a RTP.

SÉRIE

Generation

HBO, streaming

Estreia. Anunciada pela plataforma como uma produção “sombria, mas divertida” Generation acompanha um grupo de alunos de liceu que, na sua forma de encarar e explorar questões de género e sexualidade, choca de frente com o meio conservador em que se insere. A série é uma criação de pai e filha – Daniel Barnz (Cake) e a jovem Zelda, de 19 anos – e baseia-se na sua própria experiência enquanto família da comunidade queer.

DESPORTO

Futebol: Liga Europa

SIC, 17h50

Directo. Manchester United e AC Milan medem forças na primeira mão nos oitavos-de-final da Liga Europa – etapa já sem equipas portuguesas em competição – em Old Trafford, casa do clube inglês. O árbitro esloveno Slavko Vinčić dirige a partida.

AUTOMÓVEIS

Os Melhores Carros do Mundo

Discovery, 21h

Estreia, com episódio duplo, de uma série que faz desfilar automóveis apontados como os melhores de sempre por um conjunto de peritos convidados. Entre eles estão o apresentador de televisão Mike Brewer, o ex-mecânico de fórmula 1 Marc Priestley e os pilotos Vicki Butler-Henderson (também ex-anfitriã de Top Gear) e Karun Chandhok.