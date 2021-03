Cinco séries sobre a amizade entre mulheres

Unidas na infância ou já na idade adulta, atravessando uma vida inteira ou uma fase particular, o que realmente importa é a profundidade e honestidade com que é vivida. Estas nossas propostas mostram a força da amizade entre mulheres.

A Amiga Genial​

HBO

Depois do sucesso internacional da tetralogia literária de Elena Ferrante – o nome é um pseudónimo e o enigma da autoria já faz parte da mística criada à volta da obra –, surge a adaptação a série pela HBO. Criada por Saverio Costanzo, realizador de A Solidão dos Números Primos e Corações Inquietos, a trama segue Elena Greco e Lila Cerullo, duas meninas de um bairro pobre dos arredores de Nápoles que se conheceram no primeiro dia da escola primária. Apesar das personalidades opostas (Lenù é pacata; Lina, corajosa e intempestiva), o elo que as une vai sobrevivendo ao tempo e às circunstâncias, mesmo quando as escolhas de vida as direccionam para caminhos diferentes. Com duas temporadas disponíveis na plataforma HBO e outras duas a caminho (uma por cada livro), A Amiga Genial conta com nomes como Paolo Sorrentino, Domenico Procacci, Mario Gianani ou Lorenzo Mieli na equipa de produtores.

Betty

HBO

Em 2016, durante uma viagem de metro, a realizadora Crystal Moselle conhece duas skaters. A conversa que ouve deixa-a tão curiosa que as aborda com a proposta de fazer um filme. O primeiro resultado desse encontro é a curta That One Day, para a marca de alta-costura italiana Miu Miu. Dois anos depois, Moselle realiza com elas o filme Skate Kitchen (2018), sobre raparigas neste mundo assumidamente masculino. Agora, essa parceria dá origem à série Betty, disponível na plataforma HBO, sobre a amizade entre adolescentes que deambulam de skate pela cidade de Nova Iorque. A equipa de argumentistas de Betty inclui, para além de Moselle, Lesley Arfin (co-criadora de Love, que co-escreveu com a realizadora o primeiro episódio), o cómico de stand-up Moshe Kasher e também as jovens actrizes Dede Lovelace, Kabrina Adams, Ajani Russell, Nina Moran e Rachelle Vinberg, que frequentemente impregnam a história com situações das suas vidas reais.

As Inseparáveis

Netflix

Maggie Friedman, ligada a títulos como Começar de Novo, Dawson’s Creek, Witches of East End ou No Tomorrow, é a criadora desta adaptação do romance homónimo de Kristin Hannah. A série centra-se na relação de Tully e Kate, duas amigas que se conheceram na adolescência e que se acompanharam numa relação de terna interdependência ao longo de mais de 30 anos. Apesar dos temperamentos contrastantes e das opções de vida distintas, seguem o caminho uma da outra, lado a lado. Com Katherine Heigl e Sarah Chalke a assumir as protagonistas na vida adulta e Ali Skovbye e Roan Curtis na juventude, a série tem Ben Lawson, Beau Garrett, Brandon Jay McLaren e Yael Yurman nos papéis secundários.

Astrid e Raphaelle

Fox Crime

Investigação criminal por uma dupla feminina, numa série francófona protagonizada pelas actrizes Sara Mortensen e Raphaëlle Coste. Astrid é uma mulher com uma inteligência e memória excepcional, mas sérias dificuldades em socializar, devido ao síndrome de Asperger. Trabalha como arquivista na esquadra da Polícia Judiciária onde, depois de revelar um enorme talento para a investigação, acaba por ser “recrutada” para a resolução de crimes por Raphaelle, a comandante distrital da polícia, que luta contra os seus próprios demónios. Usando as diferenças como complemento das suas fragilidades, vão-se transformar num duo profissional quase imbatível, ao mesmo tempo que surge entre elas uma amizade marcada por uma grande solidariedade.

Grace e Frankie

Netflix

As octogenárias Jane Fonda e Lily Tomlin – “lendas vivas” do cinema, teatro e televisão – são Grace Hanson e Frankie Bergstein, duas mulheres maduras que ficam em choque quando Robert e Sol, os respectivos maridos (interpretados por Martin Sheen e Sam Waterston), depois de 20 anos de uma relação secreta, decidem pedir o divórcio para se tornarem um casal. Apesar de existir entre elas uma rivalidade de décadas, as terríveis circunstâncias (assim como a casa de praia que as duas famílias partilham) vão uni-las numa amizade absolutamente inspiradora. Criada em 2015, por Marta Kauffman (uma das responsáveis por Friends) e Howard J. Morris, Grace e Frankie é uma comédia deliciosa sobre recomeços sem limite de idade, que já vai na sua sétima temporada. Foi nomeada para os Emmys, Screen Actors Guild Awards e um Globo de Ouro. Na 78.ª edição dos Globos de Ouro, Jane Fonda recebeu o prémio Cecil B. deMille, pelo conjunto da sua obra em televisão, cinema e enquanto activista política.