Allen v. Farrow: “Não somos tendenciosos nem estamos a escolher lados”

O caso de alegado de abuso sexual mais mediático dos últimos 30 anos está de novo nas bocas do mundo — e a culpa é de Allen v. Farrow. A série documental, cujo quarto e último episódio chega à HBO Portugal a 15 de Março, revisita a tumultuosa história do cineasta Woody Allen e da actriz Mia Farrow, cujo relacionamento de 12 anos terminou quando, em Agosto de 1992, o nova-iorquino foi acusado de molestar a filha adoptiva Dylan Farrow, então uma criança de sete anos — a acusação não foi formalizada em tribunal e, em 1997, Allen casou-se com outra filha adoptiva de Farrow, Soon-Yi Previn.