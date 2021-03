Albano Jerónimo é um português solar num thriller da Netflix sobre o “amor genético”

The One é a nova série da Netflix e a nova série de Albano Jerónimo. Ficção científica sobre... amor genético, marca a sua estreia, na sexta-feira, num original do gigante do streaming. Mas se o futuro de The One está tão próximo que parece amanhã, este é também um trabalho que o actor português não dissocia do contexto em que será visto. “Com o confinamento, fomos confrontados com as nossas escolhas. E a série propõe um pouco isso, sermos confrontados com as nossas escolhas”, diz ao PÚBLICO sobre esta história em que as pessoas são emparelhadas de acordo com o seu ADN e as consequências dessa revolução. A série britânica é parte de um processo: um processo colectivo de internacionalização dos actores portugueses, e um processo individual de Albano Jerónimo, numa altura em está prestes a anunciar que vai ser protagonista numa outra série estrangeira.