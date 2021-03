Virtudes públicas, vícios privados

O mais simpático de Tudo pelo Vosso Bem (Netflix) é a antipatia. A antipatia da personagem principal (Rosamund Pike, óptima, e que à custa disto ganhou um Globo de Ouro), coisa a contra-corrente numa época em que raramente se ousa construir um filme sobre gente que sacuda a “empatia” do espectador, que neste caso é forçado a conviver com uma cascavel humana (e o filme de Blakeson, a espaços, ecoa outro filme recente, Eu, Tonya, que no entanto era mais apologético, também mais profundo psicologica e socialmente, mas igualmente apostava na fricção da relação entre espectador e personagem). E, enquanto dura, porque inevitavelmente lá virá uma forma (bastante radical) de “castigo”, a amoralidade. A personagem de Pike, uma mulher que ganha a vida a exibir uma faceta de “protectora” de velhinhos e doentes enquanto se apropria dos seus bens e propriedades (o que muito irrita os herdeiros) representa uma amoralidade tecnocrática, ou liminarmente capitalista, onde o mais esperto é o mais forte e a esperteza e a força legitimam tudo — é fácil dizer isto agora, mas não deixa de parecer verdadeiro: Tudo Pelo Vosso Bem é um reflexo do ideário trumpista, um filme que talvez não fosse possível antes dos últimos quatro anos americanos.