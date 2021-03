Prémio Pessoa 2020 para a cientista Elvira Fortunato

O vencedor da 34.ª edição do prémio, no valor de 60 mil euros, foi anunciado esta manhã. Entre outras invenções, Elvira Fortunato é reconhecida pelo trabalho com o transístor de papel e também pela criação do primeiro ecrã do mundo totalmente transparente.

A cientista Elvira Fortunato é a vencedora do Prémio Pessoa 2020. No anúncio feito esta quinta-feira, foi sublinhado o impacto das “inovações e invenções” desta investigadora, engenheira de formação. Entre outros argumentos, destacou-se o “percurso académico de grande consistência” de Elvira Fortunato, bem como “uma carreira de excepcional projecção dentro e fora do nosso país”. Entre os avanços que a cientista e especialista pioneira mundial na electrónica de papel liderou, destacou-se o desenvolvimento do “transístor de papel”, talvez a mais conhecida das inovações que fazem parte da sua carreira.

No final de Setembro, Elvira Fortunato foi distinguida com o Prémio Impacto Horizonte 2020 pelo projecto Invisible, que já tinha recebido uma bolsa do Conselho Europeu de Investigação em 2008. Através desse projecto, acabou por contribuir para a criação de uma nova área tecnológica – a electrónica transparente e a utilização de materiais sustentáveis –, que permitiu produzir (entre outras aplicações) o primeiro ecrã do mundo totalmente transparente.

A cientista que lidera o Cenimat – Centro de Investigação de Materiais, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa é também vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa e trabalha como membro do Grupo de Alto Nível para o Mecanismo de Aconselhamento Científico da Comissão Europeia.

O seu mais conhecido projecto está relacionado com o desenvolvimento do “transístor de papel” que levou à criação de um laboratório colaborativo que se chama “AlmaScience” vocacionado para o papel electrónico e que tenta fazer a ponte entre a universidade e a indústria. É coordenado pela Imprensa Nacional - Casa da Moeda e integra, para além da Universidade Nova de Lisboa, a Fraunhofer Portugal, o [grupo] Clara Saúde, a Navigator, o Raiz [- Instituto de Investigação da Floresta e Papel] e a Câmara Municipal de Almada. A associação visa explorar aquilo que se tem feito na área do papel mas numa vertente mais prática, em aplicações concretas. “Temos duas grandes aplicações: uma mais na área da electrónica, como o tracking [rastreamento] de embalagens inteligentes. Há ainda a área dos diagnósticos de papel, como os testes de diagnósticos rápidos para detectar vários biomarcadores”, explicou a cientista numa entrevista ao PÚBLICO no passado mês de Outubro, em 2020.

Na mesma conversa, Elvira Fortunato falou também do projecto Invisible, pelo qual recebeu uma bolsa do Conselho Europeu de Investigação de 2,25 milhões de euros em 2008.

Devido à pandemia, o anúncio esta que é a 34.ª edição do prémio foi feito em formato digital, e não em Sintra, como é habitual. O júri, que reuniu online, foi composto por Francisco Pinto Balsemão (presidente), Emídio Rui Vilar (vice-presidente), Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.

A atribuição do prémio chegou a estar prevista para 11 de Dezembro de 2020, mas foi adiada pela necessidade de transferir para nova data a reunião do júri, devido aos riscos da pandemia.

O Prémio Pessoa é uma iniciativa do semanário Expresso com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos e visa reconhecer a actividade de personalidades portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país. Nos últimos anos, o prémio distinguiu o arquitecto Manuel Aires Mateus (2017), o investigador e especialista em biogeografia Miguel Bastos Araújo (2018) e o actor, encenador e director artístico do teatro D. Maria II Tiago Rodrigues (2019)