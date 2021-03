Chernobil, a mãe de todos os acidentes nucleares

Embora classificados com o mesmo nível de gravidade, os casos de Chernobil e Fukushima são diferentes, desde logo pelos efeitos na saúde humana. No entanto, ainda é necessária mais investigação sobre os efeitos à exposição a níveis baixos de radiação.

As comparações são inevitáveis. Em relação ao acidente nuclear de Chernobil, a 26 de Abril de 1986, onde fica Fukushima? Atribuiu-se a ambos o mesmo nível – sete, o máximo – de gravidade na Escala Internacional de Eventos Nucleares e Radiológicos, mas o que se passou na Ucrânia em 1986 foi pior do que o que aconteceu no Japão em 2011.