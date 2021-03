Aprovada vacina contra a covid-19 que só precisa de uma dose

A vacina da Janssen deve começar a chegar aos países europeus, e também a Portugal, que adquiriu 4,5 milhões de doses, no início do segundo trimestre. A esperança é que possa acelerar muito a campanha de imunização.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) deu luz verde à vacina da Janssen contra a covid-19, administrada numa única dose. É a quarta autorizada na União Europeia, mas só deverá começar a ser entregue aos países no segundo trimestre. A aprovação surge no dia em que se completa um ano da declaração de pandemia da covid-19 pela Organização Mundial da Saúde.

É recomendada a partir dos 18 anos, sem limites de idade. Um ensaio clínico que envolveu mais de 44 mil pessoas nos Estados Unidos, África do Sul e países da América do Sul concluiu que uma única dose da vacina da Janssen – uma subsidiária da multinacional Johnson & Johnson – reduzia em 67% o número de casos sintomáticos de covid-19 duas semanas depois de ter sido administrada, em comparação com as pessoas que apenas tinham recebido um placebo (uma injecção sem o princípio activo). Por isso, concluiu-se que a vacina tem 67% de eficácia.

No entanto, a vacina da Janssen foi 85% eficaz a evitar a doença na forma grave e a hospitalização em todas as geografias, e mesmo contra múltiplas variantes, 28 dias após a imunização.

Este ensaio foi realizado quando já quando circulavam as variantes que permitem ao coronavírus evadir-se mais facilmente a algumas vacinas e tornar-se mais infeccioso – por isso estes resultados podem parecer menos entusiasmantes do que os cerca de 95% das vacinas da Moderna e da Pfizer-BioNtech, que fizeram os seus ensaios anteriormente, quando não havia tantas variantes a circular. Mas estão adaptados à realidade actual.

“Com esta última opinião positiva, as autoridades de toda a União Europeia terão outra opção para combater a pandemia e proteger as vidas e saúde dos seus cidadãos”, comentou Emer Cooke, a directora executiva da EMA, citada num comunicado de imprensa.

Há muito interesse em torno desta vacina por ser a primeira concebida para ser administrada numa única dose, o que permite reduzir a logística das campanhas de imunização contra a covid-19 e completar a vacinação em metade do tempo. Mas ainda vai demorar algum tempo a chegar aos países europeus.

O presidente da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), Rui Santos Ivo, anunciou no fim de Fevereiro que as vacinas da Janssen devem começar a chegar a Portugal no segundo trimestre deste ano. Seria um primeiro lote de 1,25 milhões de doses de um total de 4,5 milhões canalizadas para Portugal, em 2020.

Nos países europeus, a expectativa é a de que as primeiras doses da vacina comecem também a chegar a partir de 1 de Abril, e isso numa perspectiva optimista. A empresa só garantiu que forneceria vacinas no segundo trimestre. A Comissão Europeia contratou o fornecimento de 200 milhões de doses da vacina da Janssen, com a opção de mais 200 milhões.

Esta é uma vacina de vector viral. Usa um adenovírus inactivado, que é um tipo de vírus que causa constipações comuns, no qual foi inserido o ADN de um gene do novo coronavírus, aquele que comanda a produção da proteína spike, a chave-mestra que o SARS-CoV-2 usa para entrar nas nossas células. Este material genético não se insere no nosso próprio ADN, mas as células do nosso sistema imunitário lêem-no e passam a produzir cópias desta proteína. Desta forma, aprendem a reconhecê-la como um alvo a atacar, caso haja uma infecção.

Outras vacinas de vectores virais contra a covid-19 são, por exemplo, a da AstraZeneca ou a russa Sputnik V, cujo desenvolvimento começou a ser acompanhado pela EMA – mas ainda não foi feito um pedido de autorização de comercialização na Europa, apesar de a Rússia andar à procura de fábricas no continente europeu para a produzir.

Esta tecnologia é diferente da das vacinas da Pfizer-BioNtech e da Moderna, que usam ARN-mensageiro para inserir o gene que comanda a produção da proteína spike nas células, para desencadear uma reacção imunitária. É também diferente de vacinas mais tradicionais, como a Coronavac chinesa, que usa todo o vírus inactivado para desencadear a mesma reacção imunitária.

O efeito de protecção com a vacina da Janssen inicia-se cerca de 14 dias depois de ter sido administrada – e não se sabe quanto tempo dura o efeito protector. Também não se sabe quanto tempo dura a protecção conferida pelas restantes vacinas contra a covid-19 já em utilização. Os participantes nos ensaios clínicos continuarão a ser seguidos de perto durante dois anos, para verificar efeitos secundários e a continuação da imunidade, diz a EMA.

Os Estados Unidos, o Canadá e o Bahrein já aprovaram a vacina da Janssen-Johnson & Johnson. Na África do Sul começou a ser utilizada de emergência, depois de um estudo ter indicado que a vacina da AstraZeneca teria maus resultados face à variante B.1.351, que e tornou predominante.

Tal como com as restantes vacinas, há poucos dados sobre a sua segurança se administrada a mulheres grávidas – embora os estudos em animais não revelem efeitos perigosos. A decisão de a administrar ou não deve ser tomada pelo médico assistente e pela mulher grávida.

Estão em preparação estudos sobre o uso das vacinas contra a covid-19 em mulheres grávidas com outras vacinas, nomeadamente as de ARN-mensageiro, e estão já em curso ensaio clínicos com crianças, no caso das vacinas da Pfizer-BioNtech e da Moderna.

Foram registadas algumas reacções alérgicas com a vacina da Janssen, tal como com as outras vacinas contra a covid-19 já em uso, pelo que são feitas recomendações semelhantes.

Os efeitos secundários mais comuns com a vacina da Janssen são dor no local da injecção, dor de cabeça, cansaço, dores musculares e náusea – afectam uma em cada dez pessoas. Pode haver febre ou arrepios e inchaço no sítio onde foi administrada, mas esses efeitos são ainda menos frequentes. As reacções alérgicas ocorrem em menos de uma em cada mil pessoas, segundo a informação recolhida pela EMA.