PÚBLICO finalista dos Global Media Awards na categoria de redes sociais

Crescimento do PÚBLICO no Instagram coloca o jornal num lote de nomeados que inclui a Economist e o New Zealand Herald .

O PÚBLICO é o único órgão de informação português nomeado para a edição de 2021 dos Global Media Awards, prémios atribuídos pela International News Media Association (INMA), organização que reúne jornalistas e meios de 72 países, incluindo a Reuters, o New York Times, o Washington Post ou o Guardian. O jornal português é um dos seis finalistas na categoria de Melhor Uso de Redes Sociais/Marcas Nacionais, concorrendo com a revista Economist (Reino Unido), o jornal New Zealand Herald (Nova Zelândia), o diário Hindustan Times e a revista India Today (ambos da Índia), e o grupo Blick (Suíça).

O PÚBLICO apresentou-se a concurso com um conjunto de trabalhos desenvolvidos para a rede social Instagram ao longo deste ano de pandemia. Nessa rede, onde soma mais de 360 mil seguidores, o PÚBLICO tem apostado em descodificar e explicar os grandes temas noticiosos a uma audiência tendencialmente mais jovem através de uma abordagem multimédia, conjugando vídeo, fotografia, infografia e texto, com um especial foco no combate ao coronavírus e à desinformação.

A estratégia nasce de uma estreita colaboração entre as equipas de redes sociais, de design e de análise de dados, adaptando-se diariamente à imprevisibilidade da actualidade noticiosa. O resultado tem sido um forte crescimento do número de seguidores do jornal no Instagram (mais 109 mil durante o ano de 2020), uma subida do número de interacções por parte dos leitores (70%), e um aumento das visitas ao site do PÚBLICO com origem no Instagram (172%).

Para além do Instagram, e num contexto de rápida mudança dos hábitos de consumo dos leitores, acelerado pela pandemia, o PÚBLICO tem investido em canais como o Twitter, o YouTube, as newsletters, os podcasts e o recentemente lançado Público Ao Vivo, um conjunto de programas em directo com os jornalistas e cronistas do diário, e os seus convidados.

Os vencedores dos Global Media Awards, escolhidos por um júri, serão anunciados pela INMA a 3 de Junho.