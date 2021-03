ONU adopta plataforma de conferências da Web Summit

Depois de dez anos de desenvolvimento e das provas de fogo com as edições totalmente online das conferências Collision 2020, em Junho, e Web Summit 2020, em Dezembro, a empresa de Paddy Cosgrave encontrou o primeiro cliente a quem vai licenciar a plataforma tecnológica que tem vindo a usar nos eventos próprios.

Trata-se do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que vai estrear-se com um evento online, agendado para 23 a 25 de Março, na Turquia, a conferência Istanbul Innovation Days.

Este negócio “é um marco importante”, comenta Paddy Cosgrave, que fundou a Web Summit na Irlanda e a levou para Lisboa em 2016. “Não poderíamos imaginar um primeiro cliente melhor”, afirma, num comunicado divulgado nesta quarta-feira de manhã. O objectivo, acrescenta, é encontrar novos clientes, mas “sem pressa”. “Tem sido um longo percurso, temos ido devagar, aperfeiçoando o software ao longo dos anos. Não temos pressa para encontrar novos clientes, iremos continuar com calma. Esperamos poder ser parceiros de outros eventos em 2022.”

Em 2020, a plataforma passou pela maior transformação, devido às contingências impostas pela pandemia de covid-19, sobre eventos presenciais e viagens. Inicialmente pensada para ligar participantes numa organização com presença física, passou a ser o local virtual onde esses eventos decorreram. A primeira experiência, em Junho, contou com 32 mil participantes na versão virtual da conferência que habitualmente tinha lugar no Canadá. Seis meses depois, foi o local de encontro para a primeira Web Summit 100% virtual, com 104 mil participantes online, segundo números da organização.

Tal potencial tranquiliza o responsável de operações digitais do PNUD, Robert Opp. “Este ano, como sucede com tantas outras coisas nas nossas vidas, levaremos os Innovation Days para o digital e essa decisão parece-nos segura com o software da Web Summit”, afirma.

A empresa de Paddy Cosgrave anunciou ainda a abertura de 50 vagas em diferentes escritórios (Dublin, Lisboa, Toronto e São Francisco), mantendo a aposta no trabalho remoto. São contratações em diversas áreas, desde engenharia a produto, marketing, comunicação, produção ou design.

Além disso, pretende expandir-se para “novos mercados” (já anunciou a intenção de criar uma conferência sobre tecnologia no Brasil) e tenciona voltar à versão presencial da Web Summit em Lisboa, reunindo “mais de 70 mil pessoas” na capital portuguesa no próximo mês de Novembro.

O PNUD trabalha na erradicação da pobreza, desigualdade e exclusão em 170 países, focando-se nas metas de desenvolvimento sustentável. O evento de Istambul (Dias da Inovação) reúne diferentes partes interessadas. Robert Opp espera ter este ano um alcance “mais global” e uma “audiência mais diversa”, com a utilização desta plataforma que tornará aquela conferência “acessível em qualquer lado”.