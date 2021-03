Portugal é o país da UE com medidas mais severas durante a pandemia

Desde o dia em que foi identificado o primeiro caso de covid-19 no país, Portugal é o país da União Europeia que tem tido o conjunto de medidas mais severas. Não teve os momentos com o confinamento mais rígido da Europa, mas, de acordo os dados da Blavatnik School of Government da Universidade de Oxford – que são utilizados para produzir alguns gráficos do site Our World In Data – é o país da UE com a média mais elevada no índice de severidade (Government Stringency Index). Ainda assim, foi dos países que menos fechou as escolas.