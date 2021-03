Falta de médicos compromete formação em cirurgia torácica em Coimbra

A capacidade para formar novos médicos em cirurgia torácica nos Hospitais da Universidade de Coimbra pode estar comprometida por falta de médicos especialistas. “Há uma grave carência de médicos. É uma questão que se arrasta há alguns anos”, refere o secretário regional do Centro do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), José Carlos Almeida. O problema está já a ser analisado pelo colégio da especialidade da Ordem dos Médicos, que visita o centro na quinta-feira, para avaliar a idoneidade formativa do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) nesta matéria.