O vírus não ataca apenas as escolas públicas

“Inadmissível”, “discriminatório”, “injusto”, “inaceitável”… As reacções à decisão do Governo que limita a realização de testes à covid-19 ao sistema público de ensino tem oscilado entre a incompreensão e a indignação, e ambas as atitudes são justificadas e compreensíveis. Que o Estado compre apenas computadores para as escolas públicas compreende-se e aceita-se; que recuse financiar o sistema privado com verbas do Orçamento do Estado discute-se, mas compreende-se à luz de uma determinada, e legítima, visão política e ideológica da educação. Mas quando se chega à esfera de uma iniciativa que pretende defender a saúde colectiva através da realização de testes, a trincheira entre o público e o privado construída pelo Governo é absurda e inaceitável.

E é inaceitável porque discrimina alunos, professores e as suas famílias no acesso a um bem que é por natureza social. Se um cidadão tem um seguro de saúde e não utiliza a infra-estrutura do SNS, quer isso dizer que fica à partida excluído do acesso aos hospitais públicos? Se a ideia de testar a população escolar, meritória e aplaudida pelos epidemiologistas, tem como principal objectivo monitorizar a circulação do vírus e travar a sua expansão, que sentido faz restringir este objectivo apenas a uma parte dos alunos e professores? Estando em causa um plano de defesa da saúde dos portugueses, todos os portugueses devem ser abrangidos. Excluir as escolas privadas da equação só se explica por manifesta falta de ponderação ou, mais grave ainda, por manifesta atitude persecutória que denuncia uma aversão ao sector privado e às famílias que, no uso da sua liberdade, o escolheram para a educação dos seus filhos.

Seja qual for a motivação ou a razão desta decisão do Governo, as suas consequências são óbvias: os utentes do ensino privado estão a ser privados do acesso a um bem público. Ou, por outras palavras, estão a ser punidos pelas suas escolhas. Se a intenção é criar um anátema e afastar as escolas privadas do leque natural das escolhas dos pais, expondo a sua desprotecção numa questão sensível como a do combate à pandemia, se a intenção do Governo é exacerbar as virtudes das escolas sob a tutela do Estado, a escolha das armas e dos argumentos para o fazer foi errada e iníqua. O Estado não pode conceder a um português jovem ou a um professor um trunfo contra a covid-19 sem que o conceda a todos. Porque para lá da provável violação do princípio constitucional da igualdade, esse trunfo não interessa apenas aos próprios: interessa a todos. Ou será que o novo coronavírus só ataca os miúdos da escola pública?