Quem é quem na primeira ronda de audições

A comissão de inquérito arranca com dez audições a personalidades que tiveram responsabilidades até à resolução do BES e na definição balanço inicial do Novo Banco.

A comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco começa esta quarta-feira as audições, uma fase-chave na qual os depoentes respondem a perguntas dos deputados. Da primeira ronda fazem parte personalidades com responsabilidades durante a resolução do BES e na fase de formação do balanço inicial do Novo Banco. Saiba o que cada um estava a fazer quando se deu a resolução do BES.