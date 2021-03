Partidos ouvidos por Marcelo: CDS defende aulas presenciais só depois da Páscoa

O primeiro partido a falar sobre a reunião por videoconferência com Marcelo Rebelo de Sousa foi o CDS.

A começar pelo CDS e a terminar no PS, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a ouvir nesta quarta-feira os nove partidos com assento parlamentar, todos por videoconferência. Em cima da mesa está o novo decreto sobre o estado de emergência. Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, saiu da reunião a pedir um regresso às aulas presenciais, mas só depois de 4 de Abril.

CDS: Prioridade a escolas, cabeleireiros e desporto

Na Assembleia da República, o centrista defendeu que a reabertura das escolas deve “merecer carácter prioritário, mas não já”, uma vez que “a Páscoa se celebra a 4 de Abril” e é de evitar que haja "avanços e recuos”. “Se priorizarmos o regresso às aulas, sobretudo até aos 12 anos, estamos a aliviar as famílias de tarefas como o apoio às aulas à distância”, acrescentou, esclarecendo que o Governo não deu qualquer indicação concreta ao CDS sobre o plano de desconfinamento que está a preparar.

Francisco Rodrigues dos Santos afirmou ainda que para garantir um ambiente controlado nas aulas, é necessária testagem em massa e elogiou a decisão do Governo de alargar a vacinação ao ensino privado, ao contrário do que estava previsto inicialmente.

Sem referir datas, o CDS defendeu ainda a abertura “gradual e progressiva” do pequeno comércio, incidindo sobre “aqueles serviços que não sendo de primeira necessidade são de extrema necessidade": salões de cabeleireiro, barbearias e estéticas. E exigiu ao executivo que proteja os pequenos e micro empresários que “têm sido enganados pela propaganda do Governo” porque “o dinheiro não está a chegar a economia real”. “Exigimos ao Governo que faça chegar o dinheiro à economia e exigimos que peça à Comissão Europeia um prazo maior para amortização das moratórias, que são uma verdadeira bomba relógio”, disse Francisco Rodrigues dos Santos.

Sobre o desporto, deu nota de que o CDS considera que esta é uma “área crítica para toda a comunidade, em especial para os jovens” e pediu também um desconfinamento gradual de modo a que sejam retomadas as competições dos escalões mais novos.

O líder do CDS também deixou uma palavra sobre novas variantes para lembrar que 60% das novas infecções são provocadas pela britânica e defender o reforço do controlo nas fronteiras e do controlo epidemiológico.