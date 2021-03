Novo Banco: da queda do BES à segunda comissão de inquérito

Cronologia dos prinicpais acontecimentos desde a criação do Novo banco, no Verão de há mais de seis anos.

O Novo Banco, criado no Verão de 2014 na sequência da queda do Banco Espírito Santo (BES), tem acumulado prejuízos desde a sua criação, contas que o Estado tem sido chamado a cobrir de várias formas.

As polémicas relacionadas com os lesados do BES, que ao longo dos anos foram protestando em várias zonas de Portugal e até fora do país, bem como as sucessivas injecções de capital público no Fundo de Resolução para capitalizar o Novo Banco, marcaram os cerca de seis anos e meio de existência da instituição liderada por António Ramalho.

A discussão tem-se arrastado ao longo dos anos também no campo político, sendo parte importante nas discussões acerca da aprovação dos Orçamentos do Estado com os partidos à esquerda do PS, especialmente no último ano, tendo até gerado um mal-entendido dentro do Governo.

O banco também tem reduzido a sua força de trabalho.

Por exemplo, até Setembro de 2020, o banco reduziu-a em 201 trabalhadores face a Dezembro de 2019, ano em que perdeu 227 trabalhadores face ao anterior. Em 2018 já tinha perdido 392 em relação a 2017, uma tendência que foi idêntica em anos anteriores.

Os custos do Fundo de Resolução com o Novo Banco já totalizam 7876 milhões de euros desde Agosto de 2014, data da resolução do BES, e mais encargos se poderão somar, segundo contas feitas pela Lusa.

Do valor investido até hoje pelo Fundo de Resolução no Novo Banco, 6000 milhões de euros vieram directamente de empréstimos do Estado.

Desse valor, 3900 milhões de euros foram investidos aquando da capitalização do banco (em 2014) e 2100 milhões de euros nas recapitalizações dos últimos três anos (2017, 2018 e 2019) feitas ao abrigo do mecanismo de capital contingente.

Aqui fica uma cronologia dos acontecimentos desde a criação do Novo Banco:

2014

03/08

O BdP toma o controlo do BES e anuncia a separação da instituição em duas. No chamado banco mau ("bad bank"), um veículo que mantém o nome BES, ficam concentrados os activos e passivos tóxicos do BES, assim como os accionistas, enquanto no “banco bom”, o banco de transição designado Novo Banco, ficam os activos e passivos considerados não problemáticos. Vítor Bento revela que vai liderar o Novo Banco e garante que estão afastadas as “incertezas que ameaçavam a instituição”.

04/08

O primeiro-ministro da altura, Pedro Passos Coelho, considera que a solução anunciada pelo BdP para resolver os problemas no BES é a que “melhor defende os contribuintes”, frisando que foi recebida “favoravelmente” pelo mercado. O BdP nomeia Luís Máximo dos Santos como presidente do “bad bank”. O ex-presidente do BES Ricardo Salgado diz que vai pronunciar-se sobre a intervenção do Estado no banco após a auditoria forense e quando “o tempo e o contexto permitirem uma análise objectiva e serena”. A CMVM começa a investigar a negociação de títulos do BES até ao momento em que as acções foram suspensas para saber se foi usada informação privilegiada na transacção dos títulos. A ministra das Finanças do Governo PSD/CDS, Maria Luís Albuquerque, diz que “tem de haver punições severas” no processo que envolve irregularidades financeiras no BES e que levou ao fim da instituição financeira tal como existia. A abertura das agências do Novo Banco, que resultou da divisão do Banco Espírito Santo em dois e que representa a parte onde ficaram os ativos bons, decorreu com calma e normalidade.

05/08

Os bancos portugueses propõem financiar em 635 milhões de euros o Fundo de Resolução para capitalizar o Novo Banco, o que permitirá reduzir o montante proveniente do dinheiro da “troika” para 3,9 mil milhões de euros.

07/08

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, afirma que as autoridades portuguesas agiram com eficácia no âmbito do caso BES. A ministra das Finanças diz no Parlamento que, se o Novo Banco for vendido por um valor inferior ao empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução, caberá aos bancos pagar esse montante. A ministra confirma também que foi aceite a proposta da banca e que o dinheiro da “troika” que vai entrar no Fundo de Resolução para capitalizar o Novo Banco será reduzido para 3,9 mil milhões de euros. O governador do BdP, Carlos Costa, afirma no Parlamento que o sistema financeiro nacional esteve “em cima do fio da navalha” no fim-de-semana em que se decidiu qual a solução a aplicar ao BES.

12/08

O crédito de 3,3 mil milhões de euros que o BES tinha concedido ao BES Angola passou para o Novo Banco, disse o Banco de Portugal, acrescentando que o empréstimo passou totalmente provisionado. O Novo Banco já tem o estatuto de contraparte junto do BCE, acedendo ao financiamento do Euro-sistema “em condições de normalidade”, segundo o Banco de Portugal.

28/08

O Estado adianta em nome dos bancos os 635 milhões de euros que estes se tinham comprometido emprestar ao Fundo de Resolução para que se procedesse à capitalização do Novo Banco, segundo a APB. O adiantamento realizado pelo Estado, através do Tesouro, será reembolsado pela banca depois de o acordo estabelecido entre os bancos e o Fundo de Resolução bancário, através do qual os bancos vão conceder um empréstimo, já não de 635 milhões de euros, mas de 700 milhões de euros ao Fundo gerido pelo BdP.

13/08

Vítor Bento abandona a liderança do Novo Banco pouco tempo depois de ter aceitado liderar o BES, cargo que assumiu por “dever patriótico”.

14/08

O Banco de Portugal confirma que Eduardo Stock da Cunha foi o escolhido para suceder a Vítor Bento na liderança do Novo Banco, depois de o último ter pedido para deixar o cargo.

22/08

O Novo Banco começa a substituir as fachadas dos mais de 600 balcões do antigo BES no país

08/10

A antiga ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, admite no Parlamento que os bancos participantes no Fundo de Resolução do BES podem vir a ter prejuízos com a operação, entre os quais a CGD, ou seja, no limite, os contribuintes.

14/10

O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, afirma que, caso haja prejuízos na resolução do Novo Banco, estes serão suportados pelo sistema bancário, podendo o Estado ser afectado indirectamente por deter um banco público.

17/10

O Estado português compromete-se a não injectar mais dinheiro no Novo Banco, que recebeu 4900 milhões de euros do Fundo de Resolução, na carta que a ministra das Finanças enviou a Bruxelas a propósito do resgate ao BES, revelou a Comissão Europeia.

08/12

O Novo Banco informa que vendeu o BES Investimento (BESI) à Haitong, empresa chinesa especializada em serviços financeiros, por 379 milhões de euros.

31/12

O Banco de Portugal revela que recebeu manifestações de interesse de 17 entidades para o Novo Banco.

2015

15/01

O Novo Banco concretiza venda da Tranquilidade à Apollo.

16/02

O Banco de Portugal revela que há 15 candidatos que podem apresentar propostas até 20 de Março.

26/03

Stock da Cunha antecipa que Novo Banco deve regressar aos lucros em 2016.

09/03

O Novo Banco registou um resultado líquido negativo de 467,9 milhões de euros desde que foi criado, em Agosto de 2014, na sequência da resolução do BES, até ao final do ano anterior.

24/03

Sete entidades apresentam propostas não vinculativas para a compra do Novo Banco, anuncia Carlos Costa.

25/03

“Eventual encargo” com venda do Novo Banco não tocará aos contribuintes, afirma a ministra Maria Luís Albuquerque.

17/04

O BdP revela que cinco entidades podem avançar com propostas vinculativas para a compra do Novo Banco.

30/04

Termina o prazo para entrega de propostas vinculativas pelo Novo Banco. O Banco de Portugal recebeu três propostas vinculativas para a compra do Novo Banco

02/08

O Eurostat considera provável que injecção de 4,9 mil milhões de euros no Novo Banco prejudique défice.

06/08

O FMI admite que perdas com venda do Novo Banco penalizem défice de 2014.

19/08

O Banco de Portugal dá início a “período de negociação” com potencial comprador de Novo Banco.

01/09

As negociações para a venda do Novo Banco terminam sem acordo. António Costa acusa Governo e Carlos Costa de criarem ilusão de ausência de custos. A ministra das Finanças compreende dificuldades na venda.

15/09

O Banco de Portugal interrompe venda do Novo Banco e prepara novo procedimento.

23/09

O Novo Banco faz défice de 2014 subir para 7,2%% do PIB, segundo o INE.

29/10

Sérgio Monteiro vai integrar Fundo de Resolução e liderar venda do Novo Banco.

06/11

O Novo Banco conclui venda dos 5% detidos pela Oliren na REN por 69,95 milhões de euros.

14/11

O Novo Banco “chumba” nos testes de stress do BCE no cenário mais adverso e mostra necessidades de capital de 1398 milhões de euros. O Banco de Portugal vai iniciar “de imediato” novo processo de venda do Novo Banco. O Novo Banco vai vender seguradora para cumprir exigências do BCE.

02/12

Centeno garante “protecção sem limites” dos contribuintes na venda do Novo Banco.

29/12

Instituição recapitalizada em 1985 milhões de euros com retransmissão de obrigações do BES

30/12

Finanças prolongam garantia do Estado a empréstimos obrigacionistas.

2016

24/02

O Novo Banco teve prejuízos de 980,6 milhões de euros em 2015. O Novo Banco espera ter lucros pela primeira vez em 2018.

30/06

O Novo Banco recompra obrigações no valor de 347 milhões de euros com desconto de 28% e diz que recebeu quatro propostas de compra pelo Novo Banco.

12/07

O BdP confirma António Ramalho como presidente do Conselho de Administração do Novo Banco.

01/08

António Ramalho assume presidência do conselho de administração do Novo Banco.

03/08

Dois anos depois do resgate Novo Banco acumula prejuízos de 1800 milhões de euros. A Mota-Engil e o Novo Banco vendem activos da Ascendi à francesa Ardian por 600 milhões de euros.

30/09

O Novo Banco vende participação na Empark por 69 milhões de euros.

04/11

Termina prazo para entrega das propostas finais de compra do Novo Banco. O Banco de Portugal recebeu cinco propostas finais de compra.

25/11

O Novo Banco vende posição no banco marroquino BMCE por 83 milhões de euros.

2017

05/01

O BdP convida Lone Star para “aprofundar negociações” para aquisição do Novo Banco.

03/02

PS, PSD e CDS-PP chumbam nacionalização do Novo Banco proposta por BE e PCP.

20/02

O BdP escolhe Lone Star para negociar venda do Novo Banco “em condições de exclusividade”. O Lone Star diz que continua empenhado em comprar instituição e que manterá António Ramalho como presidente. Centeno admite que instituição não seja vendida na totalidade.

08/03

Sérgio Monteiro deixa de liderar venda do Novo Banco e passa a consultor.

27/03

Bruxelas admite que Estado mantenha parte do capital do Novo Banco se assumir outros compromissos.

31/03

O Governador do Banco de Portugal confirma venda do Novo Banco à norte-americana Lone Star. O Lone Star vai injectar no Novo Banco 1.000 milhões de euros para controlar 75% do capital. Venda sem impacto nas contas públicas ou encargos para contribuintes - Costa. Nacionalização do Novo Banco implicaria até 4,7 mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes, diz o primeiro-ministro. Costa defende que solução é boa para a economia nacional e para a União Europeia. Bruxelas congratula-se com acordo para venda do Novo Banco e pede plano de reestruturação.

01/04

Presidente da República considera solução de venda do Novo Banco “importante” dentro das “menos más”.

03/04

Ricardo Salgado diz que Novo Banco “foi entregue gratuitamente”.

04/04

A Lone Star negoceia activos problemáticos que poderão custar 3,89 mil milhões de euros ao Fundo de Resolução.

05/04

Bruxelas satisfeita com fim de “longa saga” e espera por detalhes da venda. “A solução é equilibrada e protege os contribuintes”, segundo Mário Centeno.

12/04

A renegociação do empréstimo ao Fundo de Resolução para o Novo Banco garante reembolso, refere Centeno. O Novo Banco iniciou processo de venda da seguradora GNB Vida.

01/05

O Novo Banco assina contrato para venda de operação na Venezuela.

16/05

“É incompreensível que o Estado não tenha vendido 100%” do Novo Banco, diz Maria Luís Albuquerque.

23/05

Chineses ofereciam mais dinheiro pelo Novo Banco, mas faltaram garantias - Sérgio Monteiro.

10/07

Bruxelas aprova venda no quadro das concentrações, ainda avalia ajudas estatais.

13/07

Governador diz que venda é melhor solução e “neutra” para finanças públicas.

04/09

Escritórios do Novo Banco vendidos por mais de 50 milhões de euros, segundo consultora.

28/09

O Novo Banco vende edifício em Lisboa por 60,3 milhões de euros à espanhola Merlin.

03/10

O Governo aprova acordo que garante financiamento do Fundo de Resolução. O regulador dos seguros dá “luz verde” à compra pela Lone Star.

11/10

Bruxelas aprova venda do Novo Banco à Lone Star. O Estado poderá vir a colocar mais dinheiro no banco, mesmo após venda.

16/10

O Novo Banco aprovou, em assembleia-geral, um aumento de capital de 750 milhões de euros que será assegurado pelo fundo norte-americano Lone Star.

18/10

O contrato de venda do Novo Banco à Lone Star assinado em Lisboa. O Novo Banco deixa de ser um banco de transição. O Fundo de Resolução mantém uma participação de 25% no Novo Banco. A Lone Star vai injectar no imediato 750 milhões de euros no Novo Banco e os restantes 250 milhões de euros aplicados ainda em 2017. O governador do BdP diz que venda estabiliza sector bancário e permite apoiar economia. A Lone Star garante que vai “trabalhar para assegurar que Novo Banco fica mais forte”. A assembleia-geral aprova a alteração dos estatutos da instituição financeira e nomeia os órgãos sociais para os próximos quatro anos. O Conselho Geral e de Supervisão é liderado por Byron Haynes, enquanto António Ramalho fica como presidente do Conselho de Administração Executivo.

27/11

O Novo Banco constituiu provisões de 3,7 mil milhões de euros para compensar perdas sobretudo com crédito.

21/12

O Novo Banco eleva capital para 5,9 mil milhões de euros.

2018

10/01

O Governo admite empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução para capitalizar Novo Banco. O acordo com Fundo de Resolução é necessário para garantir a estabilidade financeira - Centeno.

24/02

O Governo diz que eventual injecção de capital no Novo Banco não prejudica a dívida.

01/03

O Novo Banco vende activos e passivos da sucursal na Venezuela e sai do país.

28/03

O Novo Banco com prejuízos recorde de 1395 milhões de euros em 2017. O Estado deve emprestar até 450 milhões de euros ao Fundo de Resolução para capitalizar Novo Banco. O Novo Banco diz que auditoria mostra concessão e gestão de crédito sem falhas

02/04

A Lone Star escolhe directora do Lloyds para Conselho de Supervisão do Novo Banco.

03/04

O secretário de Estado diz que no Novo Banco há “partilha de perdas” com a Lone star.

13/04

Centeno diz que será de 450 milhões de euros empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução.

18/04

A capitalização pelo Fundo de Resolução acabará por ter impacto neutro - BdP. O governador considera “absolutamente improvável” intervenção pública directa no Novo Banco.

18/05

Vice-presidente do BCP diz que Novo Banco é um “fardo” para restantes bancos.

24/05

O Fundo de Resolução injecta 791,7 milhões de euros com Estado a emprestar 430 milhões de euros. O Governo espera que empréstimo do Estado em 2019 seja menor.

30/05

Centeno diz que compromissos do Estado evitam liquidação mesmo no pior cenário. Créditos fiscais do Novo Banco custaram ao Estado 153 milhões de euros em 2017.

15/06

O Novo Banco acorda a venda do francês BES Vénétie à Promontoria.

27/06

O Novo Banco paga juro mínimo de 8,5% na emissão de 400 milhões de euros de dívida.

29/06

Grandes fundos de investimento não foram à emissão de dívida do Novo Banco. O Novo Banco financia-se em 400 milhões de euros sem recurso ao Fundo de Resolução.

11/07

O Novo Banco concretiza venda de 90% do Banco Internacional de Cabo Verde.

06/09

O Novo Banco lança venda de 1,75 mil milhões de euros de crédito malparado.

12/09

O Novo Banco vende seguradora GNB Vida à Bankers Insurance por 190 milhões de euros.

24/09

Mark Bourke nomeado administrador para área financeira do Novo Banco.

10/10

O Novo Banco acorda vender imóveis a fundos da Anchorage e espera receber 389 milhões de euros.

16/10

OE2019: Governo reserva 850 milhões de euros para Fundo de Resolução que recapitaliza Novo Banco.

25/10

O Novo Banco não exclui “de modo algum” mais injecção de capital.

03/12

A dívida de 6,5 mil milhões de euros ao BCE vai obrigar Novo Banco a ir ao mercado - Moody"s.

27/12

O Novo Banco acorda venda de 2.150 milhões de euros em crédito malparado.

28/12

O Novo Banco concretiza venda de BES Vénétie a fundo da Cerberus.

2019

17/01

Ramalho diz que Novo Banco precisará de mais capital público, mas não adianta valor.

05/02

O Novo Banco suspendeu transferência de 1.200 milhões de dólares do Estado venezuelano.

22/02

Os contribuintes vão perceber que não lhes foi cobrado dinheiro no Fundo de Resolução - Carlos Costa.

01/03

O Novo Banco vai pedir 1149 milhões de euros ao Fundo de Resolução. O Novo Banco teve prejuízos de 1412,6 milhões de euros em 2018. Estado devolveu ao Novo Banco 220 milhões de euros referentes a activos por impostos diferidos. O Fundo de Resolução quer certificação das contas do Novo Banco e recorre aos 850 milhões de euros do Estado. O Ministério das Finanças pede auditoria a créditos do Novo Banco.

03/03

Marcelo concorda com Governo sobre necessidade de auditoria às contas do Novo Banco.

04/03

Injecção de capital no Novo Banco cria pressões no défice de 2019.

05/03

Finanças dizem que injecção de capital no Novo Banco não deve pôr em risco défice de 2019.

06/03

Costa diz que separação do BES em 2014 foi entre “banco mau” e “banco péssimo”. O PSD não se opõe a comissão de inquérito se outro partido a propuser. Marcelo recusa comentar sugestão de inquérito parlamentar, mas refere que está atento. Se Costa quiser comissão de inquérito, “faça favor” que CDS apoia - Cecília Meireles. O BE quer “apurar responsabilidades” antes de nova comissão de inquérito. Centeno diz que “nem um euro” de dinheiro público será gasto no Novo Banco.

07/03

O PS quer auditoria à resolução do BES antes da comissão de inquérito ao Novo Banco. Costa reitera a “Verdes” que há empréstimo e não uma oferta ao Novo Banco. Costa insiste que inquérito parlamentar poderia satisfazer “curiosidade” do Presidente da República e a sua. Centeno diz que perdas foram criadas na resolução e não na venda e que “pelo efeito sistémico que tem não vai ser liquidado”. O Governo critica decisão de 2015 do Banco de Portugal de transferir obrigações.

13/03

A Comissão de Acompanhamento diz que pedido de capital ascenderá a 3000 milhões de euros. Necessidades adicionais levariam défice para 0,7% do PIB em 2019 - CFP. CFP preocupado com impacto nas contas públicas.

14/03

Há dinheiro dos contribuintes envolvido e auditoria deve abranger pós-resolução - Marcelo. O Novo Banco rejeita que esteja a vender imóveis a preços “desajustados”. Rio diz que contribuintes vão pagar milhões e defende auditoria ao Novo Banco.

17/03

Imparidades são adequadas e opiniões contrárias são incorrectas - administração Novo Banco.

19/03

O PSD defende que auditoria deveria incluir actual gestão. António Ramalho insiste que “todas as auditorias são bem-vindas”.

20/03

“Muito me espantaria se chegássemos ao tecto” dos 3,89 mil milhões de euros - Fundo de Resolução.

21/03

O presidente do Novo Banco diz que resolução “não foi preparada totalmente”. António Ramalho apreensivo com surpresa causada pelos prejuízos. O PSD pede auditoria independente ao período pós-BES.

29/03

O défice passaria a saldo nulo em 2018 sem medidas extraordinárias incluindo Novo Banco - UTAO.

08/04

Auditora sem reservas aos prejuízos de 2018 do Novo Banco.

15/04

O Governo prevê injectar 2150 milhões de euros no Novo Banco até 2021. O Novo Banco “não reage” a previsão do Governo, mas acha “feliz” capitalização faseada.

09/05

O Novo Banco já recebeu injecção de capital - Centeno.

10/05

O Estado emprestou 850 milhões de euros ao Fundo de Resolução para capitalizar Novo Banco.

10/07

A CGD e Novo Banco convertem 835,5 milhões de euros de impostos diferidos em créditos tributários entre 2015 e 2017.

17/07

O Novo Banco com perdas de mais de 3,5 mil milhões de euros em Junho de 2018 causadas por 33 devedores.

19/07

Os deputados aprovam resolução para auditoria ao Novo Banco.

02/08

O Novo Banco prevê pedir 541 milhões de euros ao Fundo de Resolução referentes ao primeiro semestre.

03/08

Resolução do BES foi há cinco anos e custos para Estado já superam os 5000 milhões de euros.

05/08

O Novo Banco vende carteira de activos imobiliários de 487,8 milhões de euros. Sucursal espanhola do Novo Banco vende carteira de activos não produtivos de 308 milhões de euros.

07/08

O Novo Banco vende carteira de activos imobiliários por 159 milhões de euros.

03/09

Novo Banco: Grandes devedores causavam perdas de 4,15 mil milhões de euros no final de 2018.

04/09

O Novo Banco vende 3000 milhões de euros de crédito malparado a fundo Davidson Kempner.

05/09

O Novo Banco estima que Estado pode ficar com 10% do seu capital devido a impostos diferidos e vende carteira de crédito malparado com perdas de 106 milhões de euros nas contas.

11/09

A venda de crédito malparado é “importante marco” para Novo Banco - Moody"s.

17/09

OE2019: Novo Banco atira défice para 0,8% do PIB no 1.º semestre - UTAO.

14/10

O Novo Banco conclui venda da GNB Vida por 168 milhões de euros.

23/10

O Novo Banco faz fusão por incorporação com BES das Ilhas Caimão.

13/11

Finanças à espera da Deloitte para saber data de entrega da auditoria ao Novo Banco. O Novo Banco diz que espera por conhecer âmbito da auditoria da Deloitte.

22/11

O presidente do Novo Banco diz que reestruturação custa menos dinheiro se for feita em menos tempo.

26/11

Presidente da República admite nova injeção de capital no Novo Banco este ano.

17/12

OE2020: Governo prevê 600 milhões de euros para recapitalização do Novo Banco.

2020

06/01

O BE estima em mais 500 milhões de euros injecções de capital no Novo Banco através de impostos diferidos.

20/01

OE2020: Governo diz não estar a equacionar novas injecções no Novo Banco. Conselho de Finanças Públicas admite que injectar mais dinheiro que o previsto no Novo Banco pode penalizar excedente.

27/01

OE2020: Governo trará à AR eventual injecção extraordinária no Novo Banco - Centeno.

04/02

OE2020: Injecções no Fundo de Resolução acima de 850 milhões de euros têm de ser autorizadas pela AR.

05/02

OE2020: Mudança nos votos dita chumbo da proposta do PSD sobre injecções no Fundo de Resolução.

06/02

OE2020: Aprovada proposta do PSD sobre injecções extraordinárias no Fundo de Resolução.

26/02

O presidente do Fundo de Resolução diz que Novo Banco vai pedir mais 1037 milhões de euros. O Fundo de Resolução diz que há “receptividade em abstrato” a injecção única antecipada no Novo Banco. Estado como accionista do Novo Banco só implica diluição da posição do Fundo de Resolução.

27/02

O Governo vai injectar o tecto máximo de 850 milhões de euros no Novo Banco, diz o primeiro-ministro.

28/02

O Novo Banco diminui prejuízos para 1059 milhões de euros em 2019. António Ramalho lembra que recapitalização do Novo Banco já custou 4,5 mil milhões de euros. O presidente do Novo Banco diz que 2020 é o ano de “limpeza” do legado do BES.

02/03

Presidente da República diz que Estado só pode injectar no Novo Banco valor previsto no Orçamento. OE2018: Injecção de 792 milhões de euros no Novo Banco fora dos objectivos orçamentados - UTAO.

22/04

O primeiro-ministro afirma que auditoria ao Novo Banco estará concluída em Julho.

07/05

Costa garante que sem resultados da auditoria ao Novo Banco não haverá novas injecções.

08/05

Catarina Martins considera chocante nova injecção no Novo Banco sem resultados da auditoria. O PAN diz que nova injecção no Novo Banco é “operação irresponsável”. Costa assume que não foi informado do pagamento do empréstimo ao Novo Banco. O PCP critica Governo por continuar a “enterrar milhões” no Novo Banco. Rio aponta “clara reprovação” ao Governo por dar mais dinheiro ao Novo Banco sem auditoria. O Novo Banco já recebeu 2978 milhões de euros do Fundo de Resolução bancário. Nova injecção no Novo Banco segue o que está predefinido no contrato - Governo.

13/05

Um dia depois de Centeno admitir falha de comunicação com Costa, mas não falha financeira, o ministro repete que a transferência do Novo Banco não foi feita à revelia do primeiro-ministro e anuncia auditoria ao Novo Banco depois de empréstimo de 850 milhões de euros. Nesse mesmo dia, Marcelo defende que Costa fez bem ao remeter transferência para Novo Banco para após auditoria e PSD, BE e CDS-PP mantêm dúvidas sobre falha na informação a Costa de injecção no Novo Banco. O presidente do PSD defende demissão do ministro das Finanças, Mário Centeno. O PS repudia “declarações abusivas” e “teoria da conspiração” de Rio sobre Centeno. O primeiro-ministro e o ministro das Finanças reúnem-se por causa do Novo Banco. O primeiro-ministro reafirma confiança pessoal e política no ministro das Finanças.

14/05

Presidente reitera posição sobre Novo Banco e afasta-se de questões internas do Governo. Os custos do Fundo de Resolução com Novo Banco já somam 7876 milhões de euros. Centeno avisa que não deixará prejudicar Novo Banco por debate parlamentar “sem sentido”.

15/05

Costa afirma que custo da venda do Novo Banco reflectiu a qualidade do produto.

20/05

O Fundo de Resolução pode recuperar dinheiro se tiver havido falhas de gestão no Novo Banco – primeiro-ministro. Costa afirma que 3,9 mil milhões de euros é o tecto de dinheiro do Estado para Novo Banco.

21/05

O Novo Banco lamenta estar a ser usado “em manobras político-mediáticas”. O PSD pede esclarecimentos escritos à administração do Novo Banco. O PS critica “reacção nervosa” do Novo Banco e pede disponibilidade total para esclarecer. O CDS demarca-se de críticas do Novo Banco porque “novela” foi criada pelo Governo.

22/05

O PCP propõe nacionalização imediata do Novo Banco. O BE quer que contrato de venda do Novo Banco ao Lone Star seja público.

25/05

O BE acredita na palavra de primeiro-ministro sobre Novo Banco mas considera haver “enorme opacidade”.

26/05

Deputados chamam governador do BdP para esclarecer bónus pagos a administradores e aprovam requerimento para que contrato de venda seja entregue à AR. O PSD quer detalhes de carteiras de crédito e activos imobiliários em 16 perguntas.

14/06

Covid-19: Novo Banco admite precisar de mais capital este ano.

15/06

Marcelo “estupefacto” com notícia de que Novo Banco precisa de mais capital.

16/06

Novo Banco: Estado poderia intervir “enquanto accionista” - Ministro das Finanças. Contrato de venda à Lone Star já chegou ao Parlamento. Acordo com Bruxelas para venda permite que Estado gaste mais de 3,9 mil milhões de euros. Fundo de Resolução diz que entregou na AR contratos pedidos e no prazo. Contrato não prevê injecções de capital devido a pandemia - BdP.

17/06

Governo também está estupefacto com declarações de Ramalho - João Leão. Ministro garante sete vezes que não haverá nova injecção no Novo Banco em 2020. BE pede acesso a documentos em falta do contrato de venda à Lone Star.

18/06

O Banco de Portugal escolhe Deloitte para nova auditoria ao Novo Banco.

26/06

O Governo mandata Deloitte para fazer nova auditoria.

02/07

Deputados receberam documentos em falta do contrato de venda à Lone Star. O Parlamento pede ao Governo documentos sobre injecções em cenário adverso.

09/07

Bancos pedem 1131 milhões de euros em créditos fiscais e fisco pagou 254 milhões de euros, sobretudo ao Novo Banco.

15/07

Auditoria ao Novo Banco fica concluída este mês - Ministro das Finanças.

24/07

O Governo recusa pedido de prorrogação para entrega da auditoria - Costa. Estado da Nação: Rio sugere investigação do MP à venda do Novo Banco.

27/07

Novo Banco: MP está a analisar carta em que António Costa pede protecção dos interesses do Estado.

28/07

O PCP considera “crime económico contra o Estado” venda de imóveis do Novo Banco. O PS quer ouvir presidente do Novo Banco logo na reabertura dos trabalhos parlamentares. O BE critica “fraude” que deixa Lone Star tirar dinheiro ao Estado pelo Novo Banco. O CDS-PP exige explicações e “verdade” sobre novas suspeitas no Novo Banco. Banco diz que enviou à PGR informação detalhada sobre venda de imóveis. Rio considera “provável” ser necessário um inquérito parlamentar sobre Novo Banco. Iniciativa Liberal quer explicações do presidente do Novo Banco sobre imóveis. Chega propõe comissão parlamentar de inquérito sobre Novo Banco. Marcelo quer “esclarecimento cabal” e “por todos os meios” sobre Novo Banco.

30/07

Finanças não mostram ter toda a informação sobre venda do Novo Banco à Lone Star – Tribunal de Contas. Lone Star diz que não fez compra de activos usando partes relacionadas. Governo não quer banco a vender até auditoria estar concluída.

31/07

O Novo Banco agrava prejuízos em 39% para 555 milhões de euros no 1.º semestre. O Novo Banco estima em 176 milhões de euros valor a pedir ao Fundo de Resolução para cobrir prejuízos de 555 milhões de euros

04/08

O Fundo de Resolução avaliará venda de aCtivos tendo em conta crise e mercados.

05/08

O Novo Banco diz que esteve impedido de reavaliar fundos de reestruturação até outubro.

10/08

O Novo Banco vendeu seguradora com desconto de 70% “coberto” pela ajuda do Estado – PÚBLICO. O Novo Banco diz que comprador da GNB teve idoneidade verificada pelo regulador. Presidente da República reforça que se acelere a auditoria ao Novo Banco. ASF “não apurou” ligação entre compradores da GNB Vida e Greg Lindberg. A venda da GNB Vida “reflecte o valor de mercado” - Fundo de Resolução. GamaLife, antiga GNB Vida, diz não ter relação com Greg Lindberg.

01/09

Auditoria revela perdas de 4.042 milhões de euros no Novo Banco e Governo envia relatório para PGR. Auditoria será tornada pública sem informações consideradas sigilosas. Auditoria prova “forma transparente e competitiva” da venda de activos - banco.

02/09

95% de perdas apontadas na auditoria são do tempo do BES - presidente Novo Banco. O BE avança com comissão de inquérito para apurar responsabilidades. Seriam precisos 20 anos para vender imóveis um a um - presidente. Presidente compara equipa a bombeiros chamados a combater fogo posto. O BE critica recusa de Centeno em divulgar auditoria interna do BdP sobre resolução do BES. Suspensão de venda de activos termina com entrega da auditoria - presidente. O Chega quer auditoria integral e inquérito parlamentar. O PS pondera propor comissão de inquérito parlamentar com objecto “amplo”.

03/09

O BE quer que comissão de inquérito apure causas dos prejuízos desde a resolução. O BCE já recebeu relatório da auditoria externa e vai avaliá-lo. Auditoria confirma importância das injecções de capital - BdP. Auditoria mostra melhoria nos procedimentos internos - Fundo de Resolução. A exposição a grandes devedores era de 3118 milhões de euros em 2019.

04/09

O BE pede nulidade de auditoria “ferida de morte” por conflito de interesses da Deloitte. O PAN pede avaliação independente urgente da alienação da GNB Vida. A Deloitte diz que cumpre a lei e que informou “as partes interessadas”.

08/09

Auditoria publicada no “site” da AR expurgada de informação confidencial. Quase 50% das perdas com créditos são após venda à Lone Star - Deloitte. Auditoria aponta falha na justificação para venda de activos com desconto. As vendas do BESI e Vénétie foram feitas sem análise de conflitos de interesse - auditoria. PGR considera não existirem provas para acusação de Rio sobre alienação de activos.

09/09

O Novo Banco diz que conhece beneficiários dos fundos que compraram activos. O BCP decide “não dar continuidade” a processo judicial relativo ao Novo Banco.

15/09

Todas as transacções com prejuízo para Fundo de Resolução foram autorizadas e carteira de imóveis do BES era “má, velha e ilegal”, diz António Ramalho. Ramalho diz ainda que se demite se houver vendas a entidades relacionadas com Lone Star. Fundo de Resolução tem em curso auditoria a créditos de Luís Filipe Vieira.

16/09

O Fundo de Resolução diz que seria “desastre total” pôr em risco o Novo Banco. O PS avança com proposta de constituição de comissão parlamentar de inquérito. Auditoria a dívidas de Luís Filipe Vieira analisa perspectivas de recuperação - FdR. O Fundo de Resolução diz que gostaria de ter administradores no banco.

23/09

Deputados chumbam divulgação imediata e integral de auditoria. Marcelo Rebelo de Sousa recusa pronunciar-se sobre ideia de auditoria pelo TdC.

24/09

Banco quer vender 1.200 milhões de euros em créditos problemáticos até fim do ano.

25/09

Inquérito parlamentar do BE aprovado por unanimidade.

29/09

ASF diz que comprovou idoneidade de todos os ligados à compra da GNB Vida.

01/10

O Governo procura respostas para evitar empréstimo estatal ao Fundo de Resolução - Duarte Cordeiro.

02/10

O Governo aceita não fazer nenhum empréstimo público em 2021. O BE propõe capitalização directa pela banca sem intervenção do Fundo de Resolução.

04/10

Marcelo considera que Novo Banco será um tema a tratar só depois do Orçamento.

06/10

“São de evitar decisões que coloquem em causa a estabilidade do sistema financeiro” - Centeno.

08/10

O Novo Banco vende restantes 25% na GNB Seguros por 15,9 milhões de euros à Crédit Agricole.

09/10

O PSD propõe auditoria ao Novo Banco feita pelo Tribunal de Contas.

13/10

Injecção de capital no Novo Banco terá impacto orçamental máximo de 200 milhões de euros - João Leão. Governo prevê despesa de 470 milhões de euros do Fundo de Resolução no OE 2021.

15/10

O Parlamento aprova por unanimidade auditoria do Tribunal de Contas.

22/10

António Ramalho reconduzido para novo mandato até 2024.

26/10

OE2021: Novo Banco e TAP são “riscos não negligenciáveis” para o défice - CFP.

13/11

O Novo Banco agrava prejuízos para 853,1 milhões de euros até Setembro.

25/11

OE2021: Parlamento anula transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução para Novo Banco.

26/11

OE2021: PS acusa PSD de “irresponsabilidade e cobardia” na proposta do Novo Banco. PSD viabilizará rectificativo caso auditoria confirme valor devido ao Novo Banco. Novo Banco “é uma situação de total incerteza jurídica” - Governo. Confirmada anulação da transferência do Fundo de Resolução para Novo Banco. João Leão mostra-se “muito preocupado” e acusa PSD de obrigar o Estado a entrar em incumprimento no Novo Banco. Costa ataca PSD e BE e garante que Governo respeitará contrato com Novo Banco. Rio diz que Estado “deve cumprir” contrato, desde que Novo Banco cumpra também. Costa garante a Lagarde “escrupuloso cumprimento” dos compromissos com Novo Banco. Travão nas transferências para o Novo Banco aumenta risco de “litigância” - DBRS.

27/11

OE2021: Anulação de transferência para o Novo Banco foi um “percalço” - António Ramalho. Novo Banco “confia” que Fundo de Resolução continue a transferir verbas.

03/12

OE2021: Solução para Novo Banco pode não passar por rectificativo - João Leão.

11/12

AR não quer mais verbas para Fundo de Resolução sem auditoria concluída.

15/12

Ferro diz que expectativas sobre nova comissão de inquérito “são altas”.

16/12

Parlamento não pode alterar despesas que resultem de lei ou de contrato - CFP.

22/12

Risco latente no balanço “estava lá no momento da venda”, diz Mário Centeno. “Seria dramático” pôr em causa contratos assumidos pelo Estado, acrescenta. Novo Banco conclui venda de gestora de fundos e pensões em Espanha por 12,9 milhões de euros.

28/12

Novo Banco vende por 37 milhões crédito malparado avaliado em 79 milhões de euros e esclarece que carteira de malparado vendida estava avaliada em 35 milhões de euros.

30/12

Criada equipa especial para responder à comissão de inquérito.

2021

07/01

Clareza sobre o capital do Novo Banco ajudaria o sector em Portugal - Fitch.

28/01

Cumprindo-se os contratos, Novo Banco não é um problema para sistema financeiro - Centeno.

06/03

Novo Banco vende carteira de malparado à Burlington, afiliada à Davidson Kempner, no valor de 216 milhões de euros