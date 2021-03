Marcelo aponta para os últimos 15 dias em estado de emergência

O 13.º estado de emergência decretado em democracia pode ser o último, pelo menos nesta fase da pandemia. O curto preâmbulo do decreto presidencial sugere-o, pelo que diz e pelo que não diz: “Estando a situação a evoluir favoravelmente, fruto das medidas tomadas ao abrigo do estado de emergência, mas permanecendo sinais externos ainda complexos e impondo acautelar os passos a dar no futuro próximo, entende-se haver razões para o manter por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação”.

Já não existem os longos “considerandos” dos últimos decretos, com avisos aos portugueses e recados ao Governo. Mantém-se apenas um tom de cautela aos “sinais externos” e a insistência na necessidade de planificação do desconfinamento. O decreto, que será aprovado nesta quinta-feira no Parlamento, entra em vigor na próxima quarta-feira e termina a 31 de Março, a quarta-feira antes do fim-de-semana da Páscoa.

Para decretar restrições à mobilidade nesse período, caso se confirme o fim do estado de emergência, o Governo terá de recorrer a outro instrumento jurídico, como o estado de calamidade a que recorreu ao longo do 2020, em períodos de transição como este. Isto, enquanto não prepara uma nova lei de emergência sanitária ou equivalente, que permita dispensar, no futuro, a repetição de estados de emergência.

Disso mesmo falou o presidente do PSD após a audiência desta tarde com o Presidente da República. Rui Rio revelou que na reunião com o Governo, esta terça-feira, foi abordada a criação de uma nova lei para substituir o recurso ao estado de emergência, e declarou que está disponível para uma alternativa. “Estamos do lado da solução”, disse.

Testes, rastreio e vacinação nas escolas

Mas esta não é a única novidade neste decreto. Com duas alterações apenas, o decreto presidencial do estado de emergência muda o suficiente para que se comece o desconfinamento nas escolas e nos aeroportos.

No que diz respeito às escolas, já se dizia que deveria ser definido “um plano faseado de reabertura com base em critérios objectivos e respeitando os desígnios de saúde pública”. Agora, acrescenta-se que deverá ser “articulado com testagem, rastreamento e vacinação”, como sugeriram os partidos e os especialistas no Infarmed, e que o Governo está a pôr em marcha.

Nas fronteiras, a suspensão de chegadas ou partidas tinha apenas como excepções “razões profissionais ou de ensino, como os estudantes Erasmus” e agora passa a contemplar a “reunificação familiar”. O que alarga significativamente as viagens permitidas, por exemplo, de e para o Brasil ou Reino Unido, indo até além da sugestão do PAN, que queria ver contemplados os casais binacionais.

Apesar deste novo período do estado de emergência entrar em vigor apenas na próxima quarta-feira, o Governo pode alterar a qualquer momento as medidas em vigor, através de mais um decreto de execução, e assim permitir o retomar de aulas presenciais nalguns níveis de ensino ou estabelecer restrições diferenciadas por concelho ou região, como aconteceu em Dezembro. Tal como em Janeiro mandou fechar as escolas a meio de um período de estado de emergência, dentro do mesmo quadro legal, pode agora reabrir antes mesmo da sua renovação.