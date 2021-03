Banco de Portugal podia ter “evitado ou minimizado problemas” no BES, diz João Costa Pinto

A comissão parlamentar de inquérito está a ouvir o autor do relatório secreto sobre a actuação do Banco de Portugal até à resolução do BES. Costa Pinto diz que BdP não discutiu relatório internamente “durante anos” e que nota interna de 2011 sobre dificuldades de acompanhar GES “não terá tido consequências”.

O autor do relatório secreto sobre a actuação do Banco de Portugal até à resolução do BES, João Costa Pinto, considera que “uma actuação mais atempada, mais enérgica, da supervisão podia ter evitado ou minimizado os problemas” que levaram à resolução do BES em 2014 e atira para o ex-governador Carlos Costa explicações sobre por que razão o relatório não foi discutido internamente “durante anos”, apesar de ter sido pedido pelo próprio governador. Costa Pinto está no Parlamento a responder às perguntas dos deputados da comissão de inquérito às perdas registadas pelo Novo Banco e imputados ao Fundo de Resolução.

O autor do relatório defende “a supervisão não actuou em tempo útil com a energia que devia ter actuado” e, perante os deputados, disse não perceber por que razão o relatório que foi concluído em 2015 não foi tratado internamente, apesar de ter sido pedido pelo governador do Banco de Portugal na altura, Carlos Costa - que deverá ser ouvido a 16 de Março pelos deputados.

“Tanto quanto sei [o relatório] não terá sido durante anos objecto de qualquer discussão interna. Sinceramente não consigo encontrar uma explicação para o destino que foi dado o relatório”, afirmou em resposta ao deputado do PS que quis saber por que razão o ex-governador guardou o relatório crítico “no cofre”.

Apesar das críticas ao supervisor e de reconhecer que o Banco de Portugal (BdP) podia ter ido mais além, Costa Pinto diz que dada a dimensão do BES “uma intervenção - que devia ter acontecido - mais enérgica e que evitasse os problemas, para ser conduzida, tinha de ter uma componente política” para assegurar a estabilidade do sistema financeiro.

Costa Pinto revelou ainda que uma nota interna do departamento de supervisão, “salvo erro de 2011”, chamava a atenção para as dificuldades de acompanhar o Grupo Espírito Santo (GES), “devido à complexidade da estrutura do grupo”. “Essa nota chamava a atenção para os aspectos muito negativos desse facto”. A comissão independente que produziu o relatório “nunca encontrou indicação de que a nota tenha sequer subido ao conselho de administração do BdP apesar da importância do assunto. Aparentemente não teve consequências”, disse, acrescentando que esta nota “terá sido entregue pelo director da supervisão ao vice-governador que na altura acompanhava a supervisão e não terá tido consequências”. Pedro Duarte Neves era o vice-governador da altura e será ouvido pela comissão de inquérito esta sexta-feira.