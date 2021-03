Vila Verde tem 196 bolsas de estudo para alunos do ensino superior

A Câmara de Vila Verde vai atribuir 196 bolsas de estudo a alunos do ensino superior. As bolsas variam entre os 35 e 100 euros mensais. Candidatos pertencentes aos Bombeiros Voluntários do concelho recebem a bolsa máxima.

A Câmara de Vila Verde vai atribuir 196 bolsas de estudo a alunos do ensino superior, um investimento de 70 mil euros que visa “melhorar os níveis de formação e qualificação dos jovens”, anunciou esta terça-feira, 9 de Março, a autarquia. Em comunicado na sua página na Internet, aquela câmara do distrito de Braga explica que as bolsas de estudo “medeiam entre um mínimo de 35 euros e um máximo de 100 euros mensais, em função dos escalões em que os candidatos se integram, de acordo com as declarações de rendimentos dos respectivos agregados familiares”.

“Na base deste esforço do município está o propósito de melhorar os níveis de formação e qualificação dos jovens, no pressuposto de que compete ao município contribuir para o desenvolvimento do capital humano, social e económico do território concelhio”, refere o texto.

Para a autarquia, a atribuição de bolsas de estudo “reveste-se da maior importância para preparar os jovens para os cada vez mais exigentes desafios profissionais e dotar o concelho, a região e o país de quadros técnicos essenciais para cimentar o progresso e a coesão sociais, concedendo a todos as mesmas oportunidades no acesso à educação.”

As bolsas abrangem alunos que frequentam licenciatura ou mestrado e discentes que frequentam os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTSP), uma abrangência que a autarquia diz ser “sintomática do objectivo de promover a qualificação de todos e de, assim, contribuir para o reforço da competitividade de um território que está a apostar na captação de novos investimentos empresariais que garantam maior produção de riqueza e o crescimento do emprego”.

O regulamento prevê ainda que os candidatos pertencentes ao corpo activo da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde recebam a bolsa máxima, com uma redução de 50% do valor a receber em situações de acumulação de subsídio ou bolsa atribuída por outra entidade.