Será que fumar um charro dá gás à crise climática?

A indústria de produção de cannabis industrial pode estar a crescer a olhos vistos, mas políticos e consumidores têm ignorado a sua pegada ecológica. Produzir 0,1 gramas de cannabis num espaço fechado emite mais gases com efeito de estufa do que fazer uma cerveja ou uma chávena de café, conclui estudo.

Qual é mais prejudicial para o ambiente: uma cerveja, uma chávena de café ou um charro? Se a cannabis for cultivada à escala comercial num espaço fechado, a resposta é provavelmente a última.

Pelo menos, é essa a conclusão dos investigadores da Universidade Estadual do Colorado, que afirmam que o grande crescimento da produção de marijuana em interior nos EUA é uma das principais e crescentes fontes de emissão de gases com efeito de estufa que provocam o aquecimento global.

A indústria, avaliada em 13,6 mil milhões de dólares, quase que quadruplicou desde 2012, quando os estados de Washington e Colorado se tornaram os primeiros a permitir o uso recreativo de cannabis . No entanto, políticos e consumidores têm ignorado o custo ambiental dos grandes gastos energéticos do cultivo de interior, dizem os investigadores. Quase um terço dos estados do país permite o uso recreativo, enquanto o medicinal é legal em cerca de dois terços.

No Colorado, o cultivo de cannabis em interiores é responsável por 1,7% das emissões anuais de gases com efeito de estufa – semelhante à percentagem da extracção de carvão, afirmou Jason Quinn, co-autor do estudo, à Thomson Reuters Foundation, na terça-feira. Para isso contribuem o aquecimento, a ventilação e o ar condicionado, necessários para manter as condições certas para as plantas, as luzes de cultivo de grande intensidade e o uso de dióxido de carbono suplementar para estimular o crescimento.

Investigações preliminares sugerem que o nível de emissões de gases com feito de estufa produzidas por 0,1 gramas de erva – cerca de um terço de um charro – é, provavelmente, muito maior do que o necessário para produzir um copo de cerveja, vinho ou de uma bebida espirituosa, um café ou um cigarro, dizem os autores.

“Nós ficamos muito surpreendidos com o alto nível de impacto”, acrescentou Quinn, director do laboratório de investigação em sustentabilidade da universidade. “Há aqui uma grande oportunidade para o reduzir. Os consumidores podem começar a perguntar: ‘a tua cannabis é produzida no interior ou exterior?”. Mudar para o cultivo em estufas ou ao ar livre pode diminuir as emissões em 42% e 96%, respectivamente, lê-se no estudo publicado na Nature Sustainability.

A investigação revela ainda uma grande variação nas emissões pelo país e dentro de alguns estados, justificada pelo facto de o cultivo interior em climas mais amenos precisar de menos aquecimento ou ar condicionado para manter a temperatura e a humidade favoráveis. Produzir 28 gramas de cannabis seca na ilha O’ahu do Hawaii é quase equivalente a queimar 60 litros de gasolina, criando o dobro das emissões do que se fosse produzida no sul da Califórnia, diz o estudo.

Os investigadores também sugerem que os estados, que já legalizaram o cultivo, devem levar a produção de cannabis em interiores para regiões com condições climáticas mais adequadas, enquanto os que pretendam legalizar o cultivo, no futuro, devem evitar este tipo de produção. No entanto, mudar a produção para o exterior pode criar problemas de segurança e dificultar que os produtores criem múltiplas colheitas por ano com consistência.