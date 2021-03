A Mariano Shoes procura novos talentos no design de calçado

A Mariano Shoes quer abrir as portas da indústria do calçado a novos designers e para isso criou um concurso com um prémio de mil euros. As inscrições estão abertas até 30 de Abril.

Com mais de 70 anos de existência, a Mariano Shoes, uma marca portuguesa de calçado que, recentemente, alargou a sua gama ao público feminino, procura novos e talentosos designers para mostrarem o seu talento através do concurso Designer Awards Mariano Shoes.

A iniciativa tem como objectivo “dar ao muito e bom talento existente” a oportunidade de desenvolver um design de classe, distinção, conforto, elegância e individualidade que caracteriza a nossa marca”, afirma em comunicado Fátima Oliveira, directora-geral.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até 30 de Abril. As vagas são ilimitadas e quem quiser participar deve submeter a candidatura com o desenho do sapato através do site.

O design finalista será conhecido a 11 de Junho, depois de a criação ser avaliada por um leque de nomes da indústria do calçado, entre os quais Miguel Vieira. Para além de um prémio no valor de mil euros, o vencedor ganha ainda um “passaporte” de acesso directo ao meio — além ver replicada a sua criação, tem também a oportunidade de a pôr à venda nas lojas da Mariano, com direito a comissão de vendas.

Está previsto que a comercialização decorra durante uma estação, uma vez que o modelo será atribuído à colecção de Verão ou Inverno. No entanto, “pode também ser um modelo mais clássico e intemporal e ser uma coisa contínua”, explica ao P3 Marta Duarte, responsável pelo departamento de comunicação.

Texto editado por Ana Maria Henriques