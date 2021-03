O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre sororidade

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. E estão de regresso! O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week!

Como estamos hoje? Ainda a sentir as boas energias do Dia Internacional da Mulher? Se já não, esperamos que volte com este episódio! Não podíamos deixar de assinalar este dia que é tão importante para nós e para o mundo e por isso viemos falar-vos de sororidade! Que é uma palavra lindíssima e muito importante. A união faz a força e essa força é mais necessária do que nunca.

O Dia Internacional da Mulher é um dia de celebração e de relembrar todas as mulheres que lutaram antes de nós, mas é também um dia que pode ser difícil e pesado, por isso é que queremos continuar a falar sempre deste assunto. Para que se saiba e para que saibam que não nos esquecemos nunca que a luta é todos os dias e que estamos cá umas para as outras sempre. Ninguém larga a mão de ninguém!

Na intro do episódio de hoje também vos falamos de um projecto muito importante, a Casa T! É o primeiro abrigo para pessoas trans imigrantes organizado por pessoas trans imigrantes. O projecto começou ainda há bocado, em Agosto de 2020, por isso precisam do nosso apoio e amor, muito muito! Há uma campanha GoFundMe a decorrer, podem encontrar os links no Instagram delxs. Trans rights are human rights, PERIODT.

Falem connosco pelo Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail (ofredeaines@gmail.com). Podem enviar perguntas pelo AskFm ou uma mensagem de voz através do Anchor.”

