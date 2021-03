É tudo uma questão de idade

O entusiasmo dos jovens face ao 18.º aniversário é evidente. As celebrações estão (ou estavam – na era pré-covid….) aí a demonstrá-lo. Parece tratar-se de um ritual de passagem, de entrada na idade adulta. E já tenho ouvido, por entre risos animados – “Eh pá… agora já podes conduzir, votar, casar, beber… e até ser preso!”

Pois… mas não é bem assim. A relação da lei com a idade das pessoas, em Portugal (mas não só…), nunca me pareceu muito coerente, e este tipo de comentários, dos mais jovens, reforçou esta minha convicção.

Na verdade, um jovem que cometa um crime com 16 anos já será responsabilizado penalmente e poderá mesmo vir a ser preso. Porém, não poderá obter a carta de condução, nem votar, beber bebidas alcoólicas, ou celebrar a maioria dos contratos. A maioridade civil só se atinge aos 18 anos. Já quanto à denominada “maioridade sexual”, a situação é algo complexa, havendo uma tutela abrangente até aos 14 anos e uma tutela relativa entre os 14 e os 18 anos. Porquê estas discrepâncias quanto ao tratamento dos jovens? Haverá fundamento bastante nos estudos de psicologia sobre a gradual aquisição de maturidade, que suporte estas diferentes decisões legais?

A adolescência (geralmente identificada como a fase entre os 12 e os 18 anos, embora os estudos a venham estendendo progressivamente até aos 21, 23 ou mesmo 25 anos!) carateriza-se por transformações físicas e psicológicas (em clara relação com as mudanças hormonais e com a evolução do próprio cérebro), mas também relativas à inserção social, o que se traduz em comportamentos impulsivos, instabilidade emocional, busca de compensações imediatas e de aprovação pelos pares.

Fará sentido recordar que a Convenção dos Direitos da Criança define criança como toda a pessoa menor de 18 anos e que vários instrumentos internacionais preveem regras específicas para menores – é o caso da Diretiva 2016/800, que impõe garantias para menores de 18 anos, suspeitos ou arguidos em processos penais (tais como, o acompanhamento pelos pais ou outra pessoa de referência, durante o processo, e, no caso de privação da liberdade, a separação do menor em relação aos adultos). Já quanto ao âmbito da sexualidade também são vários os instrumentos que demonstram preocupação com o abuso das vulnerabilidades dos adolescentes, nomeadamente através das novas tecnologias (em especial, a Convenção de Lanzarote e a Diretiva 93/2011).

Porém, quer no que diz respeito à idade da imputabilidade penal quer no que concerne a maioridade sexual, tais instrumentos deixam ainda margem de liberdade para cada Estado definir tais idades. Compreende-se esta margem de liberdade, embora as disparidades entre as ordens jurídicas, tendo em consideração a progressiva globalização do nosso mundo, que se reflete quer nas redes de criminalidade (mesmo juvenil) quer nos afetos e relacionamentos sexuais, também possa criar problemas. Deveria haver maior uniformização a nível europeu?

Voltando a Portugal. Fará sentido fazer um juízo de censura jurídico-penal a um jovem de 16 anos, semelhante ao que se faz a um adulto? E fará sentido poder sujeitar este jovem a uma pena de prisão? E há, de facto, jovens de 16 e de 17 anos nas prisões portuguesas (quer em prisão preventiva, quer efetiva), muitas vezes em contacto com adultos, situação que já mereceu críticas do Observatório Europeu das Prisões (e que contraria a Diretiva 800/2016 e o próprio Código de Execução das Penas, português). É verdade que temos um regime jurídico para jovens adultos (DL 401/82), aplicável a jovens entre os 16 e os 21 anos (à data da prática do crime), cujo objetivo seria o de fazer a “ponte” entre a Lei Tutelar Educativa (aplicável a menores de 16 anos) e a Lei Penal, prevendo regras especiais. Mas trata-se de um regime desatualizado e lacunoso, cuja revisão se me afigura urgente. Gera perplexidade o esquecimento desta faixa etária, destes jovens que, se bem acompanhados, seriam mais facilmente inseridos socialmente do que em idades mais avançadas, perdendo-se assim boas oportunidades de (res)socialização.

Já quanto à maioridade sexual, a lei também acusa algumas incoerências: por que razão o aliciamento de menores de 18 anos por meios tecnológicos é criminalizado, em qualquer situação (mesmo que agente e vítima tenham idades muito próximas), enquanto os atos sexuais com menores entre os 14 e os 18 anos só são criminalizados se houver uma relação de dependência ou (face a uma recentíssima alteração legal) o abuso de particular vulnerabilidade? Isto significa que um agente pode ser responsabilizado pelo aliciamento, mas não pela relação sexual com o menor… E por que razão o aliciamento de menores não é agravado nos casos (muito frequentes) de o agente mentir quanto à sua idade, induzindo o menor em erro? Por outro lado, face a esta recente alteração ao art. 172.º do CP, como distinguir com clareza abuso de particular vulnerabilidade de abuso de inexperiência (art. 173.º)? Por fim… por que razão o art. 172.º tutela menores até aos 18 anos e o art. 173.º menores até aos 16 anos?

O Código Penal Português tem 38 anos…uma idade de plena maturidade para encontrar soluções coerentes, que promovam a proteção, assim como a reinserção social dos jovens.

A autora escreve segundo o novo Acordo Ortográfico