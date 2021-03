Pensão na hora? Óptimo, mas resolvam as pendências<_o3a_p>

Recentemente, a Segurança Social anunciou um mecanismo para reduzir atrasos na atribuição das pensões de velhice. O pedido é tramitado online, sendo deferido automaticamente no caso de o requerente aceitar o valor apresentado, ficando de imediato a receber uma pensão provisória. A medida surge também como resposta a recomendações da provedora de Justiça, que tem alertado para atrasos superiores a um ano no processamento das pensões. Apresento, no entanto, um caso que revela o que ainda está por fazer.<_o3a_p>

Em Março de 2019, o senhor AA, de Campo Maior, então com 66 anos, apresentou um pedido de reforma unificada à Caixa Geral de Aposentações. Em três momentos distintos, a CGA solicitou ao Centro Nacional de Pensões (CNP) o cálculo da parcela correspondente a 27 anos de carreira contributiva para a Segurança Social. O CNP não deu qualquer resposta quer à CGA, quer ao requerente, não obstante as múltiplas insistências deste. Passados dois anos, é inaceitável que o senhor AA continue a aguardar a decisão do seu pedido. A Pensão na hora é positiva, mas urge que o CNP resolva as situações pendentes, de modo a evitar injustiças e situações sociais precárias.<_o3a_p>

Mário Sanches, Carcavelos

Não lhe dêem cavaco

O ortodoxo Cavaco Silva voltou à política pela porta baixa. Falou da nossa “democracia amordaçada”, como se durante os largos anos em que foi primeiro-ministro e presidente da República a democracia fosse exemplar. Nem vale a pena mencionar os erros, as injustiças e a grosseria exponenciada, como no caso do laureado escritor José Saramago... Quem amordaçou a democracia foi ele. Como exemplo: suspendeu, como Presidente da República, as homenagens aos militares obreiros do 25 de Abril! Acompanha-o, ainda um enorme ressentimento em relação ao governo anterior apoiado pelo PCP e BE. Nos seus mandatos, jamais implementou quaisquer medidas a favor dos trabalhadores. Não lhe dêem cavaco!

Vítor Colaço Santos São João das Lampas

Birra

A propósito das infelizes declarações de Cavaco Silva sobre uma imaginária nova forma de democracia, lembra-nos Manuel Carvalho no Editorial do PÚBLICO de domingo que o ex-presidente não consegue esquecer a sua própria aversão a António Costa e ao modelo de Governo que este o obrigou a “engolir”. Isto, a par da azia que Marcelo lhe provoca, porque desempenha com brilho e maioritário reconhecimento as funções que Cavaco mediocremente exerceu, leva-o a inventar o que não existe, designadamente uma “democracia amordaçada”, talvez uma contradição nos termos, uma vez que, amordaçadas só se concebem as não-democracias. E logo ele, que fez olhos baixos e orelhas moucas aos atropelos jurídicos que o Governo de Passos Coelho cometeu, e mais cometeria, se o Tribunal Constitucional, à época, não lhe pusesse travões.

Não haverá nenhum conselheiro que o avise? E, já agora, avisem-no também de que já não se justifica falar de “geringonças”. O homem não lê jornais?

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Atrasos no plano de vacinação

Li com interesse o vosso artigo no PÚBLICO de domingo sobre os atrasos existentes em Lisboa, nomeadamente na vacinação entre as pessoas mais idosas. De facto já tinha percebido que devia haver inconsistência e falta de objectividade na estratégia da vacinação dos mais idosos. Agora percebi porquê ao não se ter adoptado uma estratégia decrescente na idade para objecto de vacinação, à semelhança do que está a ser desenvolvido no resto do país. Disto resulta que por exemplo uma familiar moradora na Amadora, Maria Isabel Mendonça Correia, a caminho dos 98 anos, e genericamente bem de saúde, inexplicavelmente não tenha sido ainda chamada para receber a sua dose de protecção.

Será que ao fim de cerca de 10% da população portuguesa já vacinada, com pelo menos uma 1ª dose da vacina para a covid-19, Portugal não consegue garantir esse desiderato para os mais velhos, entre os mais velhos portugueses, centenários ou prestes?

Luís Reis, Lisboa