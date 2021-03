Arkansas ilegaliza aborto em caso de violação ou incesto

Lei promulgada pelo governador deverá ser travada nos tribunais e faz parte de uma renovada ofensiva do movimento antiaborto para fazer com que o Supremo Tribunal dos EUA intervenha na discussão.

O governador do estado norte-americano do Arkansas, o republicano Asa Hutchinson, promulgou uma lei que legaliza o aborto apenas nas situações em que a grávida tem a sua vida em risco, sem excepções para os casos de incesto e de violação. A lei deve ser travada pelos tribunais antes de entrar em vigor, mas é mais um passo do movimento antiaborto para fazer chegar a discussão ao Supremo Tribunal dos EUA.