Harry, de príncipe rebelde a superstar

Até que, depois das missões no Afeganistão, se revelou mais em paz com o seu papel, abraçando as causas monárquicas e até criando as suas próprias causas, como os Jogos Invictus, um evento multidesportivo adaptado para veteranos das forças armadas feridos no terreno.

Depois, conheceu Meghan. E o conto de fadas pareceu real. Até os dois se fartarem de se sentir “encurralados”, mudando-se para a soalheira Los Angeles, Califórnia, e abraçando um estatuto mais perto das suas vizinhas estrelas de Hollywood do que de membros da família real.